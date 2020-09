O očkování proti chřipce je nebývalý zájem, jak si takřka každodenně potvrzují praktičtí lékaři. Telefony zvoní i v ordinacích na Chomutovsku. Lékaři přitom nevědí, zda jim výrobci pošlou plný počet objednaných vakcín. Pokud ano, stále tu zůstává otázka, jestli vystačí na všechny zájemce, nebo zda bude možné si doobjednat další. Zájem o očkování stoupá kvůli koronaviru. Odborníci totiž upozorňují na nežádoucí souběh obou onemocnění, který může porazit i odolné jedince.

Očkování proti chřipce začíná v říjnu. Senioři starší 65 let a lidé z rizikových skupin ho mají zdarma, ostatním přispívají zdravotní pojišťovny.

První vakcíny už jsou v Praze a větší dodávka má do republiky dorazit v průběhu druhé poloviny září. „Vakcíny by měly být rozdělené do konce měsíce. Postupně budeme sbírat informace, jestli nedošlo ke krácení jejich množství. Strategii ale určíme, až budou v zemi všechny dodávky,“ uvedl místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Michal Bábíček, který má jako praktický lékař ordinaci v Chomutově.

V případě, že by bylo vakcín méně a nebylo možné přiobjednat další, měly by být podle jeho slov upřednostněné ohrožené skupiny obyvatel. „Dostali by je senioři a lidé se souběhem více onemocnění,“ uvedl lékař.

Potíž je, že se vakcíny objednávají s velkým předstihem už na přelomu zimy a jara. Tehdy ale lékaři ještě nevěděli, jak se situace s ohledem na epidemii koronaviru vyvine a že zájem o očkování proti chřipce posílí.

Například klášterecký praktik Martin Krákora objednal kolem dvou set vakcín, tedy podobně jako předešlý rok. „Nevěděli jsme, že bude větší poptávka,“ podotkl lékař. Priority jsou ale podle něj jasně dané. „Máme tu domov důchodců, kde oočkujeme jeho 80 až 100 obyvatel. Pak bude záležet, kdo si přijde,“ řekl.

„Máme kolem tří tisíc pacientů a nemůžeme lidi odmítat s tím, že vakcíny schováme pro někoho dalšího z rizikové skupiny,“ upozornil Krákora.

Obavu, že se na ni vakcína nedostane, má například Jitka N. z Jirkova, která se dosud nikdy o očkování proti chřipce nezajímala. „Jenže mi na jaře diagnostikovali astma a chřipka bohužel zhoršuje jeho průběh. Navíc teď všude čtu, že se může spojit s koronavirem a důsledky si nechci ani představovat,“ přemítá matka tří dětí.

Jestli pro ni bude mít lékařka vakcínu, zatím neví. „Volala jsem jí už v srpnu, nedokázala mi ale říct nic konkrétního. Znovu mám volat v půlce září,“ krčí rameny.

Podle místopředsedy Sdružení praktických lékařů Bábíčka jsou tu ale i další možnosti, kde vakcínu získat. „Budou je mít lékárny, lékaři se s nimi mohou domluvit. Samoplátci, kteří u svého praktického lékaře nepochodí nebo ho z nějakého důvodu nemají, se navíc mohou obrátit na očkovací centra. Ta se zabývají očkováním pro vycestování do zahraničí a také ona mají vakcíny proti chřipce,“ nabídl řešení.

Centra, v nichž řeší cestovatelskou medicínu, jsou v každém okresním městě. Zájemci ho tedy najdou rovněž na poliklinice v Chomutově.