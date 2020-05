Učebnice, přezůvky a navrch dvě roušky s rodičovským doporučením: „Nasaď si ji vždycky, když paní učitelka řekne.“ Školáci z prvního stupně se v pondělí 25. května po více než dvou měsících mohli vrátit do tříd, čehož také většina rodičů využila. Prvním úkolem škol bylo zajistit, aby se žáci neshromažďovali, kvůli koronaviru ale musí dodržovat řadu dalších pokynů z hygienického manuálu ministerstva školství.

Řada škol vpouštěla žáky dovnitř podle předem určeného „jízdního řádu“. „U nás jsme to dávkovali po deseti minutách, aby se skupiny nepotkaly, děti mohly v klidu přijít, převléct se, vydezinfikovat ruce a přejít do tříd,“ nastínila zástupkyně ředitelky Základní školy Chomutovská v Kadani Jana Lukešová. „Šlo to hladce, jen bylo třeba si to dobře zorganizovat,“ dodala.

V přesně určený čas si učitelé vyzvedávali nahlášené skupiny žáků před školou na sídlišti Písečná v Chomutově, kam se v pondělí vrátilo zhruba 60 procent dětí z prvního stupně.

V klášterecké škole Petlérská si poradili tak, že žáky po skupinkách pouštěli dvěma vchody a před vstupem hlídali, aby se děti natěšené na spolužáky neshlukovaly. „Nástupní prostor před školou je ale dost velký, aby se rozptýlily, a když hrozilo, že udělají skupinky, paní zástupkyně je včas rozprášila,“ poznamenal ředitel Jaromír Mácha. Aby se s nimi nepotkali deváťáci, mají o půl hodiny posunutý nástup.

Dopolední vyučování bude ve škole Petlérská navštěvovat zhruba polovina dětí z prvního stupně. Ačkoli bylo potřeba vytvořit 15členné skupiny, což je jinde při takřka dvojnásobném počtu žáků problém, v Klášterci se to obešlo bez problémů. „Vyšlo nám to, takže jsme nemuseli selektovat. V jedné třídě se k docházce přihlásilo patnáct žáků, v dalších třeba jen osm nebo devět. Neslučovali jsme je s ostatními,“ přiblížil ředitel. Menší skupiny mají jen jednu nevýhodu. „Když na odpolední činnost zůstanou tři děti z osmi, nemůže je asistentka spojit s ostatními,“ doplnil s poukazem na hygienický manuál.

Patnáctičlenné skupiny nepálí ani Základní školu na Březenecké v Chomutově. „Podařilo se nám vytvořit je podle toho, jak děti chodí do tříd, vyšlo to až na dvě výjimky,“ uvedla zástupkyně ředitele pro první stupeň Alena Nazarčíková. „Problém je jen, že nám zůstalo hodně žáků doma. Do školy jich přišlo odhadem jen 35 procent, o to víc budou mít učitelky dvojí práce, protože nadále probíhá výuka na dálku,“ doplnila.

V jiných městech žádaly školy strážníky, aby jim pomohli s dodržováním pravidel a případně rozháněli skupinky školáků. V Chomutově se městská policie úkolu ujala sama. „Naši preventisté obvolali školy, abychom zjistili, jak budou chodit skupinky dětí a byli na to připravení,“ podotkl ředitel Tomáš Douda. „Zaměřili jsme se hlavně na exponované školy na sídlištích, například na Písečné,“ dodal.

Pro mnohé rodiče je znovuotevření škol úlevou a využili první příležitosti, aby děti vrátili do lavic. „Učení jsme stíhali, syn byl ale velkou část dne sám, protože jsme se s manželem střídali v práci. Pro nás to bylo stresující a jemu chyběli kamarádi,“ poznamenala Petra B. z Jirkova. „Menší zmatek dnes nastal jen kvůli školnímu obědu. Sice jsme učitelce nahlásili, že na ně syn bude chodit, dodatečně jsme se ale dozvěděli, že jsme si měli minulý týden zajistit rezervaci. To nám ale nikdo nedal vědět. Museli jsme si pro syna před dvanáctou zajet a narychlo mu zařídit něco jiného,“ popsala.

Do školy by se mohl vrátit mladší ze synů Jany Kučerové Chomutova, pro staršího, který chodí do sedmé třídy, to ale neplatí, tak nechá doma oba. „To aby si nezáviděli,“ vysvětlila. „Ideální to ale není, mladší doteď dostával úkoly na týden dopředu, nově musím být denně online, což je problém, protože jezdím do práce,“ vylíčila.