Ve voliérách posedává na třicet poštolek, které čekají na své vypuštění do volné přírody. Návrat do „divočiny“ čeká i mladou veverku, kosa a párek vrabců. Ptáčata vypadla jako holátka z hnízda, ošetřovatelé je ale vypiplávali s pomocí nahřívací dečky a krmení, aby zesílila a byla schopná venku obstát. Stanice pro handicapovaná zvířata při chomutovském zooparku zažívá letní špičku. Podle ošetřovatelů ji občas zhoršují lidé, kteří je ve snaze pomoct volají k „opuštěným“ mláďatům.

„Volají nám třeba, že venčí psa a vidí mladého zajíce, který sedí v trávě, máma nikde. My jim ale vysvětlujeme, že pokud je mládě strnulé a tváří se, že tam není, je vše v pořádku,“ nastínil vedoucí zoolog Miroslav Brtnický. „Naše doporučení je, aby šli pryč. To ale neznamená, že se se psem na vodítku postaví o padesát metrů dál a budou sledovat, jestli máma přihopká,“ upozornil.

V dalších případech lidé mláďata nosí přímo do stanice. Takto se tam například dostal kalous ušatý. „Lidé ho sebrali v parku, mysleli si, že je zraněný. Nic mu ale není, je to mládě, ještě má prachové peří a neumí dobře létat,“ nastínil chovatel stanice Daniel Havel. Tím, že byl kalous zbytečně odtržený od rodičů, musí ve stanici zůstat, dokud nezesílí.

Naopak správný přístup prokázal muž z Kadaně, který upozornil na zmatené veverčí mládě. „Volal nám, že běhá v parku za lidmi a snaží se dostat za nimi do auta nebo do domu, což samozřejmě není běžné,“ popsal Brtnický. „V tomto případě bylo správně, že nám pán zavolal,“ doplnil. Veverka je zatím na „intenzivce“, jak ošetřovatelé říkají místnosti, kde divoká zvířata ošetřují. Brzy ji čeká přesun do voliéry, kde jí bude dělat společnost další veverka, a nakonec vypuštění na vhodném místě. Nemusí to být nutně park, kde byla nalezená.

Stovky divokých zvířat

Záchranná stanice ročně přijme přes 360 zraněných či ohrožených divokých zvířat. Nejčastěji jde o zraněné poštolky a rorýsy, kteří narazili do nějaké plochy, auta či nalétli do drátů elektrického vedení. Na podzim patří mezi nejčastější přírůstky ježci.

Zpět do přírody záchranáři vypouštějí méně než polovinu přijatých živočichů. Je to proto, že někdy je nejhumánnější je utratit. „Lidé to neradi slyší, zvířata se k nám ale mnohdy dostávají ve velmi špatném stavu, takže je to nejrozumnější řešení,“ vysvětlil Brtnický.

Ošetřovatelé oceňují, když lidé nejsou lhostejní a zavolají kvůli umírajícímu divokému zvířeti, které třeba srazilo auto. „Určitě je dobře, že ho jen nepřekročí a nedopustí, aby se trápilo. Přijedeme si pro něj a uspíme ho,“ popsal vedoucí zoolog.

Byť je posláním stanice divoká zvířata pokud možno vyléčit a vypustit, pár trvale handicapovaných jedinců, kteří by život venku neustáli, si nechává. Na dožití je tam například párek čápů, který nemůže létat, poloslepý krkavec anebo srna Zuzanka. Ta má svůj výběh s krmelcem a vysokou trávou, aby co nejvíce připomínal přirozené prostředí.

„Je to veteránka, je jí už patnáct let. Když se k nám dostane srnčí mládě, umístíme ho k ní, aby se cítilo dobře. Je to taková teta,“ zmínil s úsměvem Brtnický.