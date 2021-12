„Sudokrém, ten je na zadeček dobrý,“ uznale těžká krabičku organizátorka materiální pomoci. Do toho čte zprávu z mobilu, kterou poslala další matka v nouzi. „Píše, že její dítě má horečku. Potřebuje čípky na sražení, jenže nemá ani tu stovku, aby je koupila,“ zamýšlí se nahlas a dumá, jak je co nejrychleji obstarat. Žena vedle ní nečeká. Vběhne do vchodu a za pár minut se vrací s platem potřebného léku. Sama je maminkou tří dětí, s nejmladším je na rodičovské.

Jitka Houdková nepracuje pro žádnou organizaci, která by se zabývala pomocí lidem v nouzi. Působí v obchodní sféře. Přesto s pomocí Chomutovanů zařídila dárky pro více než stovku dětí a zajistila čtyřem rodinám, aby měly přes svátky co jíst. Přivezla jim darovaný bramborový salát, řízky, cukroví, ovoce a řadu dalších potřebných věcí.

Lyžaři se radují, mrzne a zasněžuje se. Další sjezdovky zahajují provoz

S organizováním pomoci jí pomáhá například i Radka Petrlíková, zakladatelka nadačního fondu Bady. Ten si klade za cíl pomáhat psům. „Jsme ale iniciativou, která pomáhá i lidem. Zvláště těm, kteří propadli sítem státní pomoci,“ podotýká. Před Vánoci například obstarala postýlku pro neslyšící rodinu, jíž úřady odebraly dítě, protože údajně neměla vyhovující bydlení.

Mezi obdarovanými jsou zhusta ženy, které zůstaly samy s dětmi a jsou na mateřské či rodičovské dovolené. „Pomáháme třeba mladé mamince tříletého a ročního dítěte. Její partner a táta těch dětí byl ale násilnický, ublížil jí, když byla těsně před porodem. Raději od něj odešla, teď ale nemá dost peněz na základní potřeby,“ vylíčila Houdková. „Problém je to hlavně u plen, Nutrilonu a další dětské výživy, což jsou položky za několik set. Na těstoviny nebo rýži se těch pár korun vždy nějak sežene,“ míní.

Chovatelé v Ústeckém kraji fandí jedovatým hadům a dravcům

Právě této mamince a několika dalším organizátorka pomoci s dalšími Chomutovany sehnala potřebné a v jednom případě i štědrovečerní večeři. Získala ji maminka, která je sama na šest dětí. Před Vánoci jí v peněžence zbývalo šedesát korun a zoufala si, že na stole budou jen suché těstoviny. „Popravdě jsem několikrát uvažovala, že odsud odejdu. Že si něco udělám,“ rozplakala se žena, když měla popsat svou situaci před svátky.

Ačkoli je jejímu nejmladšímu dítěti teprve čtrnáct měsíců, otec rodinu před pár týdny opustil. Matka všechny živí jen z rodičovské. „Vše ostatní mi úřad zamítl, protože běží tříměsíční lhůta, než bývalého partnera formálně vyloučí ze společné domácnosti. Nepřiznali mi ani stravenky na jídlo,“ dodala smutně.

Jen díky šťastné náhodě narazila na Houdkovou se skupinou dalších dárců, což jí dočasně velmi pomohlo. A to zvláště v době Vánoc. „Lidé nám poslali bramborový salát, kubu, řízky. Byli úplně skvělí. Zachránili nám Vánoce!“ je Chomutovanka vděčná.

Pozor na podvodníky. Celníci varují před maily, které žádají doplatek za zásilky

Každodenním bojem o přežití pro ni budou i další týdny, proto jí dárci shánějí drogerii a další základní věci. Ona sama přemýšlí, jak by si mohla přivydělat i s malými dětmi.

Pomoc pro rodiny v nouzi začala Houdková řídit postupně. Původně jen založila facebookovou stránku Darujme – Jirkov, Chomutov a okolí. „Bylo to před rokem, kdy nebylo možné kvůli covidu nakoupit dětské oblečení. Zároveň jsem měla doma věci po synovi a chtěla je darovat, než abych je rozprodávala po deseti, dvaceti korunách,“ nastínila. Od té doby stránka nabrala téměř dva a půl tisíce uživatelů, z nichž valnou většinu tvoří právě potřební. Skupina se jim snaží pomáhat v průběhu celého roku, nejen o Vánocích.