Záchranáři učí děti první pomoc. Školka ve Vrskmani jim připravila specialitu

Úraz na hlavě a spousta krvácejících ran na ručkách. Když dorazili záchranáři do mateřinky ve Vrskmani, měli co dělat než všechny malé pacienty ošetřili. To si školka pro své přednášející, kteří jezdí po okrese a učí zásady poskytování první pomoci, připravila speciální uvítání.

Záchranáři přišli za dětmi do MŠ Pošťáček ve Vrskmani | Foto: Roman Dušek