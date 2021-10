Republikového mistrovství ve vyhledávání v sutinách se zúčastnilo pět psovodů z Ústeckého kraje.

Účastníci Mistrovství republiky Svazu záchranných brigád kynologů ČR z Ústeckého kraje. Image Krásná Lukrécia - psovodka Iveta Katrevová | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Hledej,“ pobídne psovod svého čtyřnohého parťáka. Ten hbitě vyrazí do rozbořeného domu, po obrovských horách betonu a cihel se pohybuje lehce, jako by tam ani nebyly. Naplno přitom pracuje jeho čenich, pomocí kterého hledá zavalené. Naštěstí to tentokrát nebylo na ostro, nejednalo se ale ani o cvičení. Elitní psí záchranáři si dali dostaveníčko na republikovém mistrovství. Mezi šestnáctku účastníků se probojovalo i pět týmů z Ústeckého kraje. „Haf, haf, haf, haf,“ ozývá se po chvilce ze sutiny. „Hlásím nález osoby,“ říká do vysílačky Miroslava Pýchová. Její Aron se nemýlí, figurant pod betonovými bloky opravdu je. Psovodka z Chomutovska ho pochválí a rychle posílá dál. Aron pak hbitě prohledává polorozpadlou budovu. Pečlivě a neúnavně.