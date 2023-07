Šest týdnů stáli den za dnem v pět ráno na louce, aby ji prošli a ochránili sotva narozená srnčata před sekačkami. Vyplatilo se. Desítkám dobrovolníků se na Chomutovsku podařilo zachovat život desítkám mláďat.

Při pátrání po mláďatech výrazně pomáhal dron s termovizí, proto dobrovolníci vybírají peníze na druhý. Aby se v další sezóně mohli vrhnout do záchrany s ještě lepší výbavou.

Záchranná akce pod hlavičkou Stop sečení srnčat trvala od konce května do druhého červencového víkendu. „Našli jsme jich kolem třiceti,” uvedla Radka Petrlíková ze spolku Bady. „Původně jsme doufali ve vyšší číslo, protože v jiných okresech na jeden dron a stejné plochy, které jsme prošli my, najdou přes sto srnčat. Jsme ale rádi i za tento počet. Měli bychom radost, i kdyby to mělo být jedno jediné srnče,” dodala.

Do akce se zapojilo desetičlenné jádro z chomutovského spolku Bady. Ten byl založen, aby pomáhal zvířatům v nouzi, poskytoval jim dočasný azyl a péči. Připojovalo se ale také kolem dalších až padesáti dobrovolníků z Chomutovska.

„Zúčastňovali se podle dojezdu. My jsme procházeli pole od Chomutova a Kadaně na druhou stranu až k Žatci, takže lidé přijížděli z různých stran, jak kdo mohl,” doplnila Petrlíková. Podle jejího odhadu stačili prohlédnout takřka 1500 hektarů luk.

Dobrovolníci v rozestupech prohledávali vysokou trávu, aby ale drobná tělíčka mláďat neušla jejich pozornosti, ze vzduchu plochu mapoval dron s termovizí. Ten dokáže vyhledávat nejstudenější a nejteplejší body a zobrazit je. Vše teplé, ať už jde o lidské či zvířecí tělo, se na obrazovce ukazuje zabarvené do červena.

„K dispozici máme dron MAVIC 3T, bez kterého si neumíme tuto práci představit. Ne proto, že bychom byli líní běhat. Ale proto, že není v lidských silách najít 'to', co najde dron,” nastínila Petrlíková. „Máme velkou radost, jaký ohlas má náš dron mezi zemědělci i myslivci, kdy konečně začali hlásit plán senosečí do portálu a začínají se nám hlásit se zájmem o spolupráci další a další,” doplnila.

I dron má ale jen omezené možnosti. Létat může jen brzy ráno, než se země ohřeje natolik, že termovize nerozliší živé tělo od zahřáté hroudy hlíny. S jedním dronem tak dobrovolníci zvládnou oblétat nejvýše 50 hektarů plochy za den. Se dvěma by to šlo lépe a rychleji. Proto Bady shání peníze na druhý. Sbírka byla vyhlášena na platformě Donio. Běží už měsíc. Za tu dobu se podařilo získat více než padesát tisíc korun, což je pěkný výsledek. Celková cena ale dosahuje 63 tisíc korun, takže kdo má zájem pomoct dobré věci, ještě má příležitost.

Do záchranné akce se v posledních letech pouštějí dobrovolníci po celé republice. Nejčastěji je to pod hlavičkou organizace Stop sečení srnčat, která se zasazuje za ochranu životního prostředí.

„Propojujeme různé zájmové skupiny, aby v době sečení spojily své síly a pomohly mláďatům na loukách,” uvedla koordinátorka kampaně týmu Pavla Benettová. „Propojujeme veřejnost s myslivci, myslivce s profi i amatérskými piloty dronů, hasiče s myslivci a samozřejmě zemědělce,” doplnila.