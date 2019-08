Opuštěné údolí v Krušných horách opět ožívá lidmi, kteří přišli obdivovat přírodní galerii pod širou oblohou, prohlédnout si výstavu dobových fotografií či se něco přiučit v řemeslných workshopech. Česko - německý landartový festival Königsmühle potrvá do neděle.

„V Königsmühle se potkávají Češi a Němci v poklidu a vstřícnosti. Atmosféra setkání uprostřed přírody a vyhasínající historie, kterou s pietou oživujeme, vytváří specifické davové naladění, které je velmi těžké popisovat,“ nastínil zakladatel festivalu Petr Mikšíček ze spolku DoKrajin. „Prostě to musíte zažít,“ dodal.

Akce se účastní Ondřej Koudelka, který je nejznámějším českým landartistou. Návštěvníci si vyzkoušejí stone-balancing, tedy vyvažování kamenů, či labyrintovou meditaci. Na přání fanoušků vystoupí také kapela Zrní a příchozí si užijí Aid Kid a Kittchen, Jaromíra Konečného i vystoupení Západočeského divadla Cheb.

Magické místo

Tím nejcennějším je na celé akci magičnost místa, na kterém se odehrává. „Je naprosto odříznuté od civilizace. Takových míst už moc není,“ ocenila dobrovolnice Lucie Nemešová, která pochází z Prahy, pomáhá ale spolku s festivalem i s pracemi na zachování ruin pětice domů, jež tam zbyly po druhé světové válce. To aby dohasínající paměť sudetské krajiny zůstala co nejdéle zachovaná.

Do údolí, ve kterém je bývalá osada Königsmühle skrytá, je možné se dostat jedině bez auta. Organizátoři doporučují nechat ho na parkovišti pod Klínovcem, pak návštěvníky čekají necelé tři kilometry cesty. „Ta je sama o sobě terapeutická, protože vede krásnou čistou přírodou do údolí, které je jakousi dírou v čase a prostoru,“ načrtl Mikšíček.

„Zapomenete tam na celý svět,“ dodal. Pro ty, co nemohou chodit, tedy seniory a malé děti, bude pendlovat žlutý shuttle bus.

Festival se odehrává už poosmé, hrozí ale, že je to tentokrát naposledy. „Příští rok ho určitě pořádat nebudeme,“ upozornil pořadatel. „Je to akce extrémně náročná na organizaci, čas i peníze, proto z ní v lepším případě uděláme bienále. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Chceme se raději více soustředit na práci na objektech,“ vysvětlil Mikšíček.

Festival Königsmühle obvykle každý den navštěvuje 250 až 300 lidí. Víc jich do oblasti ani nesmí, protože se jedná o přírodní rezervaci se vzácnými druhy živočichů a rostlin a kvůli pořádání je nutno žádat o tři výjimky ze zákona. Vstupenky je možné si koupit předem prostřednictvím sítě goout.net, nebo na místě. Každý si po sobě musí uklidit a odpad si s sebou odnést, aby místo zůstalo nedotčené.

Sobota 24. 8. 2019

Doprovodný program

12:00–18:00 / Krušnohorské filmy v kině

12:00–18:00 / Open Mic – odvyprávějte váš PŘÍBĚH

12:00–18:00 / Dětský prográmek: malování, rýžování v potoce, atd.

12:00–18:00 / UNESCO hornický fotokoutek

12:00–18:00 / Lukáš Vosmík – Stonebalancing workshop

12:00–18:00 / Hana Vyoralová – Labyrint workshop

12:00–18:00 / Ivana Toušová – Jóga na sto způsobů

11:00 / MIchal Urban – UNESCO a co přinese Krušným horám

12:00 / Jan Zdiarský – Pátrání po pozůstatcích bitvy nad Krušnohořím

13:00 / Klára Hůrková – česko-německá antologie „Jasná setkání – Klare Begegnungen“

14:00 / Landartová procházka

16:00 / Löwenzahnband, DE

17:00 / Strach má velké oči – pohádka, Západočeské divadlo Cheb

18:00 / Slam Poetry – Jaromír Konečný, Vincent Dunkel a Petr Himmel

19:30 / Módní přehlídka – defilé krušnohorských žen a dívek

20:30 / The Bladderstones, CZ

21:30 / Martin Jáchym and The Common Sense

22:30 / Sterni und Freunde

Neděle 25. 8. 2019

Doprovodný program

12:00–16:00 / Krušnohorské filmy v kině

12:00–16:00 / Open Mic – odvyprávějte váš PŘÍBĚH

12:00–16:00 / Dětský prográmek: malování, rýžování v potoce, atd.

12:00–16:00 / UNESCO hornický fotokoutek

12:00–16:00 / Kateřina Zochová – ukázka hry na kantele, workshop

12:00–16:00 / Pochop přírodu – ukázka dravců

12:00–16:00 / Lukáš Vosmík – Stonebalancing workshop

12:00–16:00 / Hana Vyoralová – Labyrint workshop

12:00–16:00 / Ivana Toušová – Jóga na sto způsobů

12:00 / Pepek a Námořník

13:00 / Levoruký Eda

14:00 / Zachraňování památek v Sudetech: vyprávění a zkušenosti Zdeňka Procházky a Jaroslava Vyčichla

15:00 / Sudetský Čech a sudetský Němec – jak se žilo a žije v Krušných horách? Diskuse s Erikou Brinkemann, Petrem Rojíkem a Mirkem Komárkem. Moderuje Petr Mikšíček.

16:30 / Vojta Violinist

17:30 / Zrní