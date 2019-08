V jedné z hal mají vznikat chirurgické náhrady z kovů, v další plastové součástky do aut. Připomínky lidí ke stavbám přijímají úřady do 7. září.

První firma, která chce v Jirkově stavět, je chemnitzská Ercata GmbH. Ta se zaměřuje na výrobu i výzkum v odvětvích nanotechnologií, robotiky, fotoniky a letectví. V Jirkově by mohla otevřít závod pro lékařské odvětví. „Záměrem investora je výstavba nové výrobní haly pro výrobu komponentů pro chirurgické náhrady. Komponenty budou v hale vyráběné ze slitin čistých kovů,“ stojí ve zprávě jirkovského stavebního úřadu.

V Jirkově plánuje společnost stavět na ploše 2225 metrů čtverečních. Podle projektové dokumentace se počítá s tím, že v závodu najde místo přibližně 25 zaměstnanců ve dvousměnném provozu, 16 osob obsadí administrativní místa. Povolení ke stavbě už firma má. „U výroby chirurgických náhrad má investor v těchto dnech vydané stavební povolení před nabytím právní moci. Na zahájení stavby má stavebník podle zákona prostor dva roky od nabytí právní moci,“ upozorňuje vedoucí stavebního úřadu v Jirkově Pavel Urban.

Součástky pro auta

Druhý závod, který za hřbitovem může vyrůst, plánuje společnost Thermoflex Assets. Nová výrobní a skladovací hala vznikne už ve využívaném průmyslovém areálu firmy ENCZ v Zaječické ulici. V novém závodě se mají podle projektové dokumentace vyrábět komponenty pro automobilový průmysl. Měl by zpracovat 6000 tun plastu ročně.

„Na nové výrobní hale se zpočátku předpokládá umístění čtyř vstřikolisů. Později by zde mělo být až dvacet vstřikolisů,“ stojí ve zprávě firmy pro účely zjišťovacího řízení. K výrobě poslouží termoplastické granuláty. Firma by mohla dokončit stavbu v prosinci 2021, pokud pro stavbu získá všechna nutná povolení.

K zamýšlené stavbě dostalo město minulý týden dokument EIA, který zhodnocuje její vlivy na životní prostředí.

Vyjádřit se k plánované stavbě mohou i sami obyvatelé Jirkova. Podněty lze směřovat na chomutovskou pobočku ministerstva životního prostředí do 7. září.

Rozšíření průmyslového parku a vznik nových pracovních míst by přivítala i jirkovská radnice. „Tím, že by byly haly na našem katastru, byl to byl také nezanedbatelný daňový přísun do městské pokladny,“ myslí si starostka Darina Kováčová. Zároveň ale poznamenává, že poptávka po zaměstnancích je obrovská a firmy často hledají vhodné kandidáty na pracovní pozice do výroby marně.