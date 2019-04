Fotbal chce hrát profesionálně a má k tomu dobře našlápnuto. Tomáš Kubica z Jirkova se kopané věnuje snad od chvíle, kdy se naučil chodit. Ještě než dosáhl pěti let, uspěl v národních srovnávacích testech a dostal pozvání do prvoligového fotbalového klubu AC Sparta Praha. Dnes je mu 13 let a patří pod křídla prvoligových Bohemians Praha 1905.

Kvůli tréninkům Klokanů Tomáš čtyřikrát do týdne pendluje mezi Jirkovem a Prahou, což při jeho školních povinnostech vyžaduje tuhý režim. Jeho to ale nezatěžuje. „Jenom přijdu ze školy, hned jdu na trénink a ten je zábavný,“ prohlásil. „Fotbal mám rád. Vím o sobě jednu věc: když mě něco baví, dělám to furt,“ dodal s pokrčením ramen.

Hůře snáší časté přesuny na velkou vzdálenost táta Tomáš Kubica, který syna celé roky na tréninky a utkání vozí.

Od mala byl Tomášovým vzorem Messi, ale právě i táta, který sám hrával fotbal, ačkoli jen na místní úrovni. „Teď už je pro mě táta vzor spíš mentálně. Mám tři nejoblíbenější hráče, jsou to Neymar, Ronaldo a stále Messi,“ vyjmenoval junior.

Studují hvězdy

S tátou ho ale baví pracovat na novém přístupu. „Snažíme se věci dělat jinak. Je to spousta studia těch nejvýkonnějších hráčů,“ nastínil Tomáš Kubica starší, čím se zabývá. „Studuji trajektorii jejich pohybu, biomechaniku svalových skupin, které zabírají v různých herních disciplínách. Nechceme ale kopírovat zažité styly, utvořili jsme si svůj vlastní,“ upozornil.

Syna učil zpracovávat míč už od batolecího věku, naučil ho také kopat oběma nohama, což je umění, které je pro hráče na hřišti velkou výhodou. Dnes už ho ale syn hravě přehraje. „Vyhrávám nad tátou od deseti let. Občas hrajeme jeden na jednoho v obýváku a před dvěma týdny se mi povedlo, že jsem mu dal čtyřikrát gajdičky,“ pochlubil se s úsměvem junior.

Boj oba svádějí, i když jde o životosprávu, tedy vyváženou stravu a večerku o půl desáté. „Je to normální kluk, takže je to souboj, do postele nechce,“ zkonstatoval táta.

V legendární Bohemce hraje Tomáš za U13, kde jsou 13letí hráči, a to na polovině hřiště systémem sedm hráčů plus gólman. Od příštího roku se ale přesouvají na velké hřiště, kde se prověří, nakolik kdo umí fotbalově myslet. „Ve hře sedm plus jedna hráč neví, co se kolem něj děje, má individuální hrací výkon. Jenže hru je třeba řešit kolektivně, a to se ukáže právě na velkém hřišti,“ vysvětlil hlavní trenér týmu David Mestek.

Jakou má Tomáš fotbalovou budoucnost, nechce hádat. „Těžko říct, roli hraje více faktorů. Tomáš je bezesporu poctivý hráč, tréninky, přípravná utkání i zápasy odehraje na sto procent,“ ocenil. „Technicky je skvěle vybavený, kope pravou i levou. Skvěle vybavený je také takticky, ví, kam běžet, kterou pozici držet, kterou opustit. Je tu předpoklad, aby se posunul. Uvidíme, jak se bude zlepšovat,“ dodal.

Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 patří mezi nejlepší týmy v Česku. Jeho Klokani jsou vicemistry turnaje Ondrášovka cup. Jsou také vítězi mládežnické ligy, ve které pokořili Spartu.