Úsek od sídla Severočeských dolů po kruhový objezd před vchodem do kulturního stánku pokryje žulová dlažba. Tedy stejný materiál, který tvoří podstatu parkoviště u divadla. Založené budou také chodníky a upravené zelené pásy.

Cena zakázky vychází podle projektu na 4,4 milionu korun. Práce mají probíhat od září do listopadu, do plesové sezony by ale výrazněji zasáhnout neměly. Dodavatel jí přizpůsobí harmonogram prací.