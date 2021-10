Letošní Den zvířat v Zooparku Chomutov Kdy: Sobota 2. října od 14 hodin do 17 hodin Program: Zoopark uzavře Dnem zvířat letošní hlavní sezonu. Naposledy se tento rok budou moci návštěvníci svézt Safari Expresem a sejít se s chovateli u výběhů v rámci komentovaného krmení. Oficiální program začne ve 14 hodin, ale komentování už v 11 hodin u tuleňů a ve 13 hodin u makaků. Dále se lidé mohou těšit na hudební divadlo Hnedle vedle (Dětská zoo), sokolnici Rozárku, CHKO České středohoří, hry a soutěže se skauty, Astronomickou společnost, maskota Maia a spoustu další zábavy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.