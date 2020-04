Třeba na to, jaké jarní přírůstky vítali v Podkrušnohorského skanzenu Stará ves nebo jak před osmi lety herečka Dana Batulková v chomutovském zooparku slavnostně pokřtila mládě oslíka a pojmenovala ho Amálkou. Ukážeme vám, jak trávily jarní prázdniny děti v Chomutově na příměstském sportovním táboře ve sportovní hale, kde se učily míčovým hrám.

Podívejte se, jak do Chomutova na Písečnou přijela pouť nebo na Probuzení Březenského draka do areálu dolů v Březně u Chomutova. Cyklisté a bruslaři vyrazili na cyklostezku do chomutovského ú­dolí a děti na dětská hřiště. Chomutov se po zimě probudil do jarních barev a rozvoněl květinami.