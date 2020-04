Tento rok budou Velikonoce úplně jiné. Koronavir a nařízení vlády je ochromily. Koledníci nemohou do ulic vyrazit s pomlázkami a malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách.

Pojďme si proto společně připomenout, jak si před jedenácti lety užívali svátky jara návštěvníci ve Skanzenu v areálu chomutovského zooparku, kde malovali kraslice, vozili se na koních a nebo sledovali střihání ovcí. Školáci v chomutovském Domě dětí a mládeže zase pořádali pěknou velikonoční výstavu.

Devět let jsou staré fotografie Velikonoc na Červeném Hrádku nebo velikonočně vyzdobené stromky na chomutovském náměstí, kde se do výzdoby zapojily děti z chomutovské mateřské školky Alešova. Podívat se můžete i do Skanzenu Stará Ves v roce 2012. Velikonoce do Kadaně přinesl před dvěma lety provazochodec, který vyšel z věže kostela Povýšení svatého kříže.

Velikonočně vyzdobené bylo také náměstí 1.máje v Chomutově s Městskou věží a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kroje, velikonoční říkadla a koledy, ale i bílý velikonoční svrchně kvašený speciál Bernard. Tak si v horském areálu Lesná všemi smysly vychutnali před dvěma lety atmosféru krušnohorských Velikonoc. Ačkoli bral vichr mužům pomlázky z ruky a ženy v poryvech přidržovaly sukně, všechny dostaly „výplatu“, aby zůstaly po celý rok zdravé.

Loňské Velikonoce zahájily v Chomutově děti ze zdejších mateřinek, které zaplnily vrchní část náměstí 1.máje a předvedly svá nacvičená vystoupení. Výslužka v podobě čokoládových dobrot je samozřejmě neminula.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.