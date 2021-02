/Z ARCHIVU DENÍKU/ Vzpomínáte? V únoru 2016 prošly Chomutovem a Kadaní masopustní maškary.

Přejít do galerie

Video z masopustního veselí v Chomutově. | Video: Deník/Roman Dušek

K vidění byli klauni, maková panenka, červená Karkulka na koni nebo bílá paní v kočáře taženém koňmi a další bytosti. V Chomutově se průvod vydal ze zooparku na náměstí 1. máje a poté i do skanzenu ve Staré Vsi, kde to vonělo vepřovými hody. Do Kadaně průvod přinesl k řece Moranu - vládkyni zimy.