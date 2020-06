Cena stavby byla více než 520 miliónů korun a na projekt městu přispěly dotace z fondů Evropské unie. Že nešlo o jednoduchý projekt dokládá několik zajímavostí. Od položení základů došlo na dvě stě šedesát projektových změn.

Ocelovou konstrukci stadiónu navrhl architekt Jindřich Smetana s ohledem na zvlněný terén předhůří Krušných hor. I ona se vlní. Střechu nese superkonstrukce, kterou tvoří pět segmentů, z nichž nejtěžší váží 35 tun. Usazovaly je největší jeřáby v zemi. Střecha je zavěšená. Aby měla ideální statický tvar, byly na střešní konstrukci usazeny desítky čidel a svedeny do počítače. Piloty, na kterých celá konstrukce stojí, jsou zapuštěny do hloubky dvanácti metrů. Celkem jich je 328. Do základů přišlo na tisíc kubíků betonu. Střecha je navržena tak, aby při excentrickém zatížení unesla pětitunovou multimediální kostku a divadelní techniku pro koncerty, která obnáší třicet tun.

Nový zimní stadion si Chomutov užívá od května 2011, kdy byl slavnostně zahájen jeho provoz.