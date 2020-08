/Z ARCHIVU DENÍKU/ Připomeňte si spolu s námi prostřednictvím archivních fotografií Chomutovského deníku, jak se před jedenácti lety sešlo na chomutovském náměstí v rámci tradičních slavností 128 lidí s buřinkami na hlavách.

Buřinkový rekord v Chomutově, 2009. | Foto: archiv Deníku

Podařilo se tak vytvořit nový český rekord - nejvíc lidí v buřince na jednom místě. Typicky zakulacené pokrývky hlavy nebyly jen černé, ale i šedé, hnědé, zlaté či puntíkované. Jednu malou měl nasazenou i pes, i když ta se zřejmě do rekordu nepočítala. Byla to parádní podívaná, když sto dvacet osm buřinek letělo do vzduchu na oslavu nového českého rekordu. Nebyl ale jediný.