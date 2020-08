Zastupitelé přiklepli zchátralou budovu a pozemky chomutovské developerské firmě Rent CZ. Ta na Březenecké plánovala vybudovat obchodní centrum, v němž bude více menších obchodů se širokou nabídkou zboží, chtěla postavit fast food a parkoviště.

Firma Rent udělala i anketu mezi obyvateli v okolí aby zjistila, co by v prostoru kina chtěli. S projektem ale začala mít problémy. Nepodařilo se jí najít potravinový řetězec, který by centrum zastřešil a nalákal do něj další menší obchodníky. Město nakonec od smlouvy s investorem plánovaného centra, firmou Herkul, odstoupilo.

Ta nezačala stavět do dohodnutého termínu a vedení města se rozhodlo, že dál už čekat nebude. Z výstavby obchodního centra tak definitivně sešlo.