„Život je jako fotografie. Potřebujete negativy k rozvoji,“ stojí psáno na orámovaném vzkazu paní Emmy, které je 82 let. „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je to, že něco nezkusíte,“ napsal 67letý pan Antonín. Byť přišel o nohu, fotograf ho zachytil hrdě vzpřímeného a opřeného o strom. Babičky a dědečkové z jirkovského domova pro seniory dostali prostor, aby předali svá poselství mladé generaci. Vznikla tak kolekce snímků, která bere za srdce a nutí k zamyšlení.

S nápadem vytvořit sérii vzkazů od zkušenějších mladým přišla Hai Yén Én. Mladá žena, která v Chomutově podniká v oboru gastronomie. „Starší lidé mají mnoho zkušeností ze života. Každá vráska má svůj příběh, takže když hledáme inspiraci, není nutno chodit někam daleko,“ podělila se o svůj názor.

Příklad si vzala z projektů, které běží ve světě i u nás. Její úsilí navíc poháněla zkušenost s laskavostí českých babiček, kterou zažila jako malá vietnamská holčička. I proto chtěla vzdát našim seniorům hold. „Vyrůstala jsem s českou babičkou, která mě hlídala, a máme stále blízký vztah. Byla na mě moc hodná, díky ní jsem poznala pravé české Vánoce, Velikonoce a další svátky a také jsem si zamilovala česká jídla,“ prozradila.

Mladá žena proto oslovila jirkovský domov pro seniory, který na nabídku obratem kývl. „Spolupráci jsme rozjeli hned na začátku roku, ale pak nastala doba koronaviru, kdy se vše zastavilo, takže jsme skončili až těchto dnech,“ doplnila.

Kadeřník a pěkné focení

Podle ředitelky Městského ústavu sociálních služeb v Jirkově si senioři práci pro mladé užili. „Šli do toho s chutí, myslím, že jim to sedlo. Hezky o tom mluví,“ potvrdila Eva Šulcová. „Bavily je i přípravy. Chtěli jsme, aby to pro ně bylo hezké a důstojné, takže se fotilo v pěkném prostředí a po návštěvě kadeřníka,“ dodala ředitelka.

Práce těšila i pracovníky domova a Hai Yén. „Naučila jsem se víc si vážit starých lidí. Nesmíme na ně zapomínat. Naše babičky a dědečkové nám dali a stále dávají víc, než si dokážeme představit,“ připomněla.

Všechny fotografie s poselstvími i jejich autory už jsou hotové a zveřejněné na sociálních sítích i zde ve fotogalerii, kde si je čtenáři mohou prohlédnout. Autorem fotografií je Roman Dušek.

Koupili jim vánoční dárky

Není to první spolupráce, kterou domov rozvinul s Hai Yén Én, jejími mladými přáteli a také širší vietnamskou komunitou. „Na Vánoce nakoupili dárky pro všechny naše seniory. Sepsali jsme jim bez uvedení jména, jaké má kdo koníčky a co má rád, oni si to rozebrali a poslali nám zabalené dárky,“ potěšilo ředitelku. Přes sto dvacet jirkovských seniorů tak dostalo dárek s osobním vzkazem. Díky příjemné spolupráci chtějí domov a noví přátelé pokračovat v dalších akcích.