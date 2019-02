Kovářská – Připravují vzpomínkovou akci, podobu ovlivní samotní návštěvníci.

Muzeum láká hlavně milovníky letecké historie. | Foto: Destinační agentura Krušné hory

DVACET LET EXISTENCE

Připomínka velké letecké bitvy i oslava vlastních narozenin. V září uplyne třiasedmdesát let od jedné z největších leteckých bitev, která se udála nad Krušnými horami a dvacet let od založení leteckého muzea v obci Kovářská. Pro své příznivce připravuje muzeum velkou oslavu s leteckou dobovou show. Podpořit ji mohou fanoušci na crowfundingovém webu Hit hit.

Akrobacie i vrtulník ze slavného seriálu

Muzeum by rádo od dárců a sponzorů vybralo padesát tisíc korun. Pokud se částka nevybere, oslavy se i přesto konat budou. Vyšší rozpočet by ale vyšperkoval program. „Určitě by se diváci mohli těšit na zajímavější techniku, třeba na ikonický vrtulník Bell 47, který znají všichni ze seriálu M.A.S.H,“ říká ředitel muzea Jan Zdiarský. „A plánujeme i letecká akrobatická čísla,“ přisvědčuje Zdiarský. Rozjednána jsou i vystoupení známých hudebníků.

Samotní dárci dostanou za každý finanční příspěvek odměnu. K mání je třeba permanentka do muzea, tričko nebo dokonce i exkluzivní obrazy letadel s autentickými podpisy pilotů, kteří na strojích létali. „Jsou to unikátní limitované edice, které jsme nechali před lety vyrobit. Dnes už mají velkou sběratelskou hodnotu,“ potvrzuje ředitel muzea.

Vrací padlé domů

Leteckému muzeu na Kovářské se za dvacet let podařilo dosáhnout řady úspěchů, jak badatelských, tak i archeologických. Nejvíce si ovšem cení práce, kterou udělali pro rodiny padlých letců – vrací jejich příbuzné domů. „Nad Kovářskou se střetlo šedesát letadel a u řady letců nebylo jasné, jak se dál odvíjely jejich osudy, zda padli, šli do zajetí, přežili,“ vypráví Zdiárský. „Pátrali jsme proto u pamětníků, v archivech a po čase se nám, společně s Američany, podařilo vypátrat ostatky dvou nezvěstných letců,“ pokračuje Zdiarský. „Po skoro sedmdesáti letech mohli být pohřbeni doma, se všemi vojenskými poctami a za účasti rodiny, která se s nimi mohla konečně rozloučit,“ říká ředitel.

Výzkumu, se věnují členové muzea jen ve svém volném čase a jak sami přiznávají, skloubit vlastní zaměstnání, rodinu a náročný koníček není jednoduché. „Stojí to ale za to, pro nás je to splnění dětského snu, kdy jsme jako malí hltali vyprávění pamětníků a byli naprosto fascinováni historií a obrovskou bitvou, která se nad naší malou obcí odehrála. V podstatě je to už náš životní úděl,“ míní Zdiárský. „Odměnou jsou nám právě ty věci, jako návrat vojáků domů nebo setkávání původně znepřátelených letců, kdy se ve stáří smířili a stali se z nich přátelé,“ vyjmenovává Zdiarský.



Do příštích dvaceti let má muzeum mnoho plánů, hlavně by chtělo získat větší prostory. Exponátů totiž pořád přibývá. Rozvoj muzea v příštích letech by si přála i sama obec. „Je jedním z největších turistických cílů naší obce, navíc pomáhá rozkrývat její složitou historii,“ říká starosta Petr Siegl. „Bylo by skvělé, kdyby dostalo větší prostory a důstojnější podporu od státu, protože odvádí skvělou práci a určitě přispívá i k zahraniční spolupráci, protože rodiny padlých a pamětníci místo pravidelně navštěvují,“ uzavírá starosta.

Oslavy se konají 9. září, jak muzeum podpořit se dozvíte na jeho webových stránkách.