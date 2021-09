• Zeppelin má délku 75 metrů a je tak největší vzducholodí na světě. • Průměrná letová rychlost dosahuje přibližně 100 km/h (max. 125 km/h) v závislosti na síle a směru větru. • Zeppelin může vystoupat do nadmořské výšky až 3 000 metrů, obvyklá výška při vzduchoplavbě činí zhruba 300 metrů nad povrchem. • Hmotnost včetně plynu je asi 500 kg (v závislosti na množství plynu). • Plyn – nehořlavé helium.

V Klášterci má být k vidění kolem poledne, v závislosti na počasí to ale může být i později.

Jedinečný zážitek si užijí v pátek 17. září v Klášterci nad Ohří. Přes město totiž přeletí vzducholoď ZF Zeppelin. Let organizuje skupina ZF, která je lídrem v technologických řešeních pro automobilový průmysl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.