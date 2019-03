Spodní příčky žebříčku obsadila města v okrese Chomutov a Louny. Jako město, které je podnikatelsky nejméně atraktivní, skončila stejně jako loni Kadaň.

„Výzkum je rozdělený do dvou částí. V jedné se hodnotí podnikatelské prostředí, v druhé přístup veřejné správy,“ vysvětluje mluvčí analytické agentury Datank David Pavlát.

Analytici vyhodnotili, že v Kadani oproti zbytku kraje podniká jen minimum lidí. V úspěšném byznysu jim brání vysoké ceny stavebních pozemků, příliš velká vzdálenost od dálnice, ale i vysoká nezaměstnanost ve městě nebo malý počet studentů odborných škol, kteří by později vytvořili kvalifikovanou pracovní sílu.

Vedení Kadaně s výsledky výzkumu příliš nesouhlasí a nepřiznává mu velkou důležitost. „Výsledky jsou seřazením velkého množství dat, kterým jsou přisouzeny nějaké hodnoty,“ říká místostarosta města Jan Losenický. „Jde o data do značné míry nesourodá, jako je index stáří či vzdálenost od dálniční sítě. Zároveň se některá mění sama od sebe, některá pod vlivem trhu, některá pod vlivem samospráv a některá jsou neměnná,“ poznamenává Losenický. Podle města naopak podniky v Kadani přibývají, a to jak specializované prodejny, tak gastronomické podniky.

Žatec třetí od konce, Most si polepšil

Tvrdý chleba mají podle výzkumu i podnikatelé v lounském okrese. Žatec obsadil třetí místo od konce. Město ztrácí pro byznysmeny atraktivitu třeba vysokou daní z nemovitosti nebo dlouhodobě vysokou nezaměstnaností.

Pomyslným „skokanem roku“ se naopak stalo město Most. Loni skončil na třetím místě od konce, letos ale přeskočil dalších sedm měst na sedmou příčku. „Most si meziročně v krajském srovnání polepšil vyšším růstem počtu ekonomických subjektů, zlepšily se ekonomické ukazatele radnice, jako je podíl kapitálových výdajů, podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu nebo vyšší likvidita,“ popisuje důvody vylepšení pozice David Pavlát.

Bez ohledu na výsledky se většina měst v regionu snaží dle svých slov podnikatelům vstup na trh ulehčit a zároveň podpořit ty, kterým se už povedlo vybudovat zavedené firmy. Kadaň vypsala letos dotační titul s cílem podpořit podnikání přímo v centru města. „Částka jednorázové dotace se může pohybovat mezi 50 a 200 tisíci korunami,“ vypočítává Jan Losenický. Město podnikatelům zapůjčuje i reklamní tabule nebo nabízí celoroční parkování za zvýhodněné ceny.

Podle primátora Mostu Jana Paparegy je podpora podnikatelů ze strany města velmi důležitá. Upozorňuje především na nízkou kupní sílu obyvatel, se kterou bojují. „Město se podnikatele snaží podpořit i pořádáním společenských, kulturních a sportovních akcí v centru města,“ poznamenává mostecký primátor.

Peníze z městské pokladny míří i do průmyslové zóny Joseph. Přitahuje investory a podle sdělení města mohou na zóně vzniknout další tři tisíce pracovních míst. Velký potenciál do budoucna pak vedení města vidí v Jezeru Most.