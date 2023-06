Nejlépe lidé v anketách Deníku hodnotili sportoviště a volnočasové vyžití. Ve srovnání s dalšími městy Ústeckého kraje si město vede dobře.

Čtenáři si zahráli na učitele a vystavili politikům v čele Chomutova vysvědčení. Nejhůře ohodnotili jejich snahu o vytváření bezpečného města, kde se známka nebezpečně blíží čtyřce. Nejlépe vidí podporu sportu a volnočasového vyžití. I tak se ale výsledná známka pohybuje mezi dvojkou a trojkou. Blíže má k průměru. Celkem hodnotili čtyři oblasti, mezi kterými byla také dostupnost bytů a doprava včetně parkování.

Zdroj: Deník„Vyžití je tady pěkné, s parkovišti je to horší,” zamyslel se Slavomír Mráz. „Problém máme u Severky, je to ale i jinde. Hlavně na sídlištích něco chytnout, to je katastrofa. Podívejte se třeba na Březeneckou,” zmínil. Celkově je ale rodák z Chomutova se stavem města spokojený. „Nic mi tu neschází. Máme pěkný Kamenčák, zoopark, jsou tu obchody, odpadky se vyvážejí včas. Na průměr to nevidím, dal bych politikům nejhůř dvojky,” dodal.

Starosti s parkováním má také Luboš Pájecký, který bydlí na hlavní třídě, v Palackého ulici. „Sice máme karty a označená místa ke stání, stejně tu ale stojí auta, co tady nemají co dělat,” rozhorlil se. „Ty lidi ale nemají kde parkovat. U nemocnice, když někdo přijede později, jednoduše nezaparkuje. Jenom jezdí dokola a neví, kam to dát. Navíc jsou tam placená místa, což nechápu. Ať jdou do háje. Ale to je dnes už všude,” mávl rukou.

Bydlení vidí jako největší kámen úrazu Jana K. „Jejich dostupnost je tragická,” zhodnotila. Oproti tomu pochválila cyklostezky, dětská hřiště včetně Domovinky, nového dopravního hřiště, areál na Zadních Vinohradech a vyžití v areálu Kamencového jezera a zooparku.

Pocit bezpečí v Chomutově nemá Romana V., která bydlí na sídlišti Zahradní. Vadí jí hluční a nevyzpytatelní sousedé a tlupy mladých, které se potulují po sídlišti a pouští nahlas hudbu z reproduktorů. „Je to rap, hip hop. Nic proti tomu, jenže v deset v noci chcete odpočívat, ne se vztekat kvůli lidem, kteří kašlou na to, že bychom si rádi po práci odpočinuli,” dodala matka dvou dětí. „Vedle ve vchodě navíc bude nějaký dealer, protože na něj zvoní divní týpci. Kvůli tomu nepouštím děti ven samotné," dodala.

Práci politiků známkovalo kolem dvou set čtenářů. Zástupce vedení města výsledek přijal, nebylo to ale bez výhrad. „Známka je výsledkem hlasování a to je prostě skutečnost, kterou přijímám tak jak je,” okomentoval náměstek primátora Chomutova Milan Märc (Nový Sever). „Každopádně podpora sportu a vyžití pro volný čas není za mě skoro na trojku. Tady bych si dovolil tvrdit, že hlasující nebyli spravedliví,” dodal. Přesto uvedl, že jsou pro něj výsledky hlasování důvodem k zamyšlení.

Zároveň připomněl počiny, které se podle něj povedly. V oblasti dopravy jmenoval nové dopravní hřiště, finanční podporu rodin na volnočasové aktivity, dlouhodobě poměrně vysokou podporu sportu a volnočasových aktivit ve městě. V souvislosti s bytovou politikou vyzdvihl komunitní plánování, sociální bydlení a možnost včasné intervence pro potřebné.

„Osobně mám radost z navázání spolupráce v oblasti duševního zdraví těhotných, prvorodiček a maminek a také si hodně slibuji od projektu Signály,” doplnil Märc. Tento projekt se snaží o systémovou změnu ohledně pomoci ohroženým dětem.

Práci politiků hodnotili i čtenáři v dalších městech Ústeckého kraje. Jejich vysvědčení se hemží hlavně trojkami a čtyřkami. Chomutov patřil mezi nejlépe hodnocené ve všech oblastech.

Jak dopadlo známkování:

Doprava, parkování, infrastruktura pro cyklisty a chodce: 3,35 (222 hlasů)

Bytová politika – jak dostupné jsou byty a domy v Chomutově: 3,3 (192)

Vytváření bezpečného města a vstřícnost sociální politiky vůči ohroženým skupinám: 3,7 (193)

Podpora sportu včetně dostatečných sportovišť a vyžití pro volný čas: 2,61(195)



