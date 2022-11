"Jako mladík pozoroval hvězdy na nekonečném nebi, jako muž stanovil vodám přesné zákony a podpořil lidské umění silami přírodními, jako stařec, proslavený mnohou slávou, odešel ke hvězdám." Tato slova má vytesaná do náhrobního kamene František Josef Gerstner, světově uznávaný průkopník moderního inženýrského myšlení a slavný chomutovský rodák. Jeho odkaz brzy připomene výstava u příležitosti 190. výročí úmrtí.

"Výstava mapuje životní dráhu a kariéru Františka Josefa Gerstnera," předeslal kurátor Jiří Kopica. "Připomínáme v ní, že se jedná o nejslavnějšího chomutovského rodáka, na což Chomutovští historicky pamatovali. Například na jeho rodném domě odhalili pamětní desku, byla po něm pojmenovaná ulice, kde od narození žil, a na dnešním náměstí T. G. Masaryka měl pomník," zmínil pocty, kterých se vizionáři dostávalo do třicátých let 20. století.

Další část výstavy je věnovaná Gerstnerově kariéře matematika, fyzika, astronoma a inženýra, který položil základy dnešního Českého vysokého učení technického v Praze, propagoval parní stroje a navrhl první evropskou kontinentální železnici z Českých Budějovic do Lince. Jeho zásady se při stavbě železnic používají dodnes.

František Josef Gerstner se narodil roku 22. února 1756 do německé rodiny řemenářských mistrů. Jeho rodný dům stával v dnešní Hálkově ulici. Rodiče sice nebyli nijak bohatí, požívali ale vážnosti a umožnili svému druhorozenému synovi, aby studoval. Bavila ho hlavně matematika, jeho zápal pro ni se mu ale vymstil.

"Pane učiteli, máte tam chybu"

Traduje se, že když jako osmiletý žáček při hodině matematiky opravil chybu učitele, uražený pedagog mu zakázal přístup na své hodiny. Otec mu proto zajistil soukromé vyučování u venkovského faráře. Později mladý Gerstner studoval na jezuitském gymnáziu v Chomutově a následně se odebral do Prahy, kde byl přijat na Karlovo-Ferdinandovu univerzitu.

Později byl za své zásluhy a přínosy vědě v mocnářství povýšen do dědičného rytířského stavu. Do Chomutova už se nevrátil. Zemřel 25. června 1832 v Mladějově u Jičína. Ve skutečnosti má dvě místa odpočinku. Část jeho ostatků byla na žádost Chomutova po sto letech přemístěna do novějšího hrobu na tamním městském hřbitově.

Vernisáž výstavy v areálu jezuitského gymnázia proběhne v sobotu 5. listopadu. Součástí expozice budou panely s informacemi a fotografiemi, prostorové modely z muzea koněspřežky, které zapůjčilo Jihočeské muzeum, i modely z Národního technického muzea v Praze. Pohled do prostředí, ve které mladý Gerstner vyrůstal, nabídne koutek s řemenářskou dílnou a zvláštní prostor bude patřit astronomii.

Sobotní vernisáž si díky zvláštnímu doprovodnému programu vychutnají také malí návštěvníci, kteří zažijí školu hrou. "Po vzoru F. J. Gerstnera si budu moci zahrát na malé vědce a objevitele," prozradila kurátorka Miroslava Brůnová. "Pomocí tvořivé hry proniknou do tajů vědy a techniky a vyzkouší si některé pokusy na vlastní kůži," doplnila. Na hravou vědu v muzeu bude vyhrazený čas od 13 do 16 hodin.

Výstava s názvem Průkopník vědy a techniky František Josef Gerstner potrvá do konce března.