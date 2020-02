/RECEPT/ I z mála se dá udělat hodně. Pravdivost hesla, kterým se řídili ještě v nedávné minulosti obyvatelé Krušných hor, poznají návštěvníci jirkovské galerie na vlastní oči na nové výstavě Ze staré kuchyně. Ta přináší výsledky průzkumu, který se zaměřil především na zemědělský život našich předků v regionu.

Městská galerie v Jirkově. | Foto: MěÚ Jirkov

Plastický výlet pod pokličky nabídne galerie především skrze exponáty. „Návštěvníci uvidí různé pomůcky k vaření, seznámí se s jejich vývojem a samozřejmě uvidí i kuchařky. Opravdová perlička je přes sto let stará kuchařka vyšívaná na zeď,“ popisuje lákadla výstavy kurátorka galerie Hana Zvalová. Vzácnostní jsou také sešity receptů ze 30. let, které vznikaly ve firmě Julius Meinl. Nebo předchůdce dnešního mixéru na smoothie. „Je to takový zvláštní dřevěný hříbek, který má po vrstevnicích vrypy, kterým zpracováváte ovoce nebo zeleninu. Výhodou oproti dnešním přístrojům je jeho údržba, stačí jen opláchnout vodou a je čistý, žádné složité čištění od zbytků,“ chválí „vychytávku“ předků Zvalová.