Například Droužkovice mají 26 nakažených z celkového počtu 811 obyvatel, což je v přepočtu nejvíc v rámci celého okresu. Na teoretických sto tisíc obyvatel je to 3 206 nemocných. Podle místních je to možná tím, že v obci žijí rodiny mladých hokejistů a trenérů. Právě v kolektivním sportu se nákaza šířila silněji.

Aktuálně nemocní k 21. 10. ve velkých městech Chomutovska (počet nakažených, počet obyvatel, přepočet na 100 tisíc obyvatel):



Chomutov: 506/48 635/1040

Jirkov: 195/19241/1013

Kadaň: 133/18246/729

Klášterec nad Ohří: 79/14526/544

Vejprty: 4/2866/140

Částečně zasažený je i obecní úřad, takže příchozí v posledních dnech odbavoval přímo starosta. „Onemocněla nám totiž účetní. Jakmile cítila první příznaky, zůstala doma a nechala se soukromě otestovat. Protože byla pozitivní, nechal jsem doma asistentku, která jí pomáhá,“ nastínil starosta Zdeněk Národa. „Na úřadu jsem tedy jen já. Dělám svou agendu, a když přijdou lidi, aby například zaplatili za popelnice nebo vyřídili další věci, vysvětluji jim, že budou muset počkat. S účetními programy zacházet neumím. Lidé ale situaci chápou,“ doplnil.

Také Údlice mají v přepočtu na obyvatele vysokou míru nakažených, i když jde o 25 lidí. Je to ale v rámci 1 236 obyvatel. Při teoretických sto tisících obyvatelích by šlo o 2 023 nemocných.

Čím je to dané, starosta Miloš Pavlík netuší. „Hygiena ani nikdo jiný mi nic nehlásí, takže vůbec nevím, kde by mohl být zdroj nákazy,“ podotkl. Jak sdělil, zavřená je do 28. října mateřská škola, kde onemocnělo jedno z dětí. „Nemocná je také paní uklízečka, kterou máme na obecním úřadu, ale jinak pracujeme v plném počtu,“ doplnil.

Spořický starosta Roman Brand průběžně sleduje data Ministerstva zdravotnictví zveřejňovaná v médiích. O vyšších hodnotách nákazy ve své obci tedy ví. Jedná se o 25 lidí z celkových 1 519. „Den za dnem přibývali jednotlivci, nešlo o žádné dramatické nárůsty za den,“ poznamenal. „Žije u nás řada rodin mladých hokejistů a trenéři mančaftů a dále lidé, kteří pracují v okolních fabrikách,“ odhaduje, v jakých kolektivech se někteří z místních mohli nakazit.

Zaměstnanci tamního obecního úřadu zatím pracují v plném počtu. „Rozvrhli jsme si práci tak, abychom se nepotkávali a ranní porady pořádáme přes WhatsApp, takže si vše potřebné řekneme,“ doplnil, jaká zvláštní opatření obec přijala nad ta vládní.

V karanténě je spořická školka, protože měla být jedna z učitelek pozitivně testovaná na koronavirus a následně i další. Mateřinka bude uzavřená do 25. října.

Naopak nulový výskyt mají například v Nezabylicích, Hoře sv. Šebestiána či ve Všehrdech. „Jsem rád. Asi to bude tím, že tu lidé mají své statky, kde se starají o dobytek, a zahrádky, které připravují na zimu, takže nemají potřebu jezdit do města,“ myslí si místostarosta Všehrd Aleš Vinduška. „Nějací nakažení snad byli mezi bachaři, ti ale nepatřili k místním obyvatelům, jezdí do Všehrd za prací. Místní, kteří také ve věznici pracují, měli testy negativní,“ doplnil.