Schválená studie proveditelnosti nové vysokorychlostní trati Praha – Drážďany potvrdila vznik nových terminálů na okraji Roudnice nad Labem a v centru Ústí. Naopak s odbočkou na Most a Louny se ve stávajícím projektu zatím nepočítá, bude zpracován samostatně.

Studii v minulých dnech schválila Centrální komise Ministerstva dopravy, mohou tak pokračovat další přípravy. „Pro nové železniční spojení je potřeba zajistit aktualizované vedení trasy v zásadách územního rozvoje dotčených krajů. Žádost o aktualizaci v Ústeckém kraji se připravuje,“ nastínila další postup mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.

Zdroj: Správa železnic

V Ústeckém kraji je stále ve hře pro konkrétní úseky několik variant. V současné době SŽ připravuje zakázky na průzkumy pro potřeby dalších příprav a výběr vhodných řešení. „Letos nás čeká vypsání zakázky na zhotovení dokumentace pro územní řízení a pro posouzení vlivu na životní prostředí pro pilotní úsek Praha – Roudnice nad Labem – sjezd Lovosice a pro úsek Ústí nad Labem západ – Krušnohorský tunel. Na přeshraničním úseku dále probíhají společná zadávací řízení Správy železnic a DB Netz,“ přiblížila Friebová.

Součástí původního projektu měla být také odbočka trati na Louny a Most. Trať by v budoucnu měla sloužit jako základ spojení Prahy s Karlovými Vary. Jenže schválená studie proveditelnosti s odbočkou zatím nepočítá, ze současného projektu vypadla. „Pro odbočku na Most vznikne samostatná studie proveditelnosti,“ sdělila mluvčí SŽ.

Nad odbočkou tak nyní visí otazník. V regionu věří, že k ní dojde. „Byli bychom rádi, kdyby tato odbočka byla. Mrzí nás, že vypadla ze studie, železniční doprava má smysl. Určitě budeme usilovat o realizaci, s kolegy z dalších měst se poradíme, jak budeme postupovat dál,“ uvedl starosta Loun Pavel Janda.

Schválená trasa z Prahy do Německa povede i ve dvou tunelech – Středohorský má mít délku 18 kilometrů, Krušnohorský pak bude dlouhý nejméně 26 kilometrů. Úsek z Prahy k Litoměřicím by měl být výhradně pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km/h. Část přes České středohoří a dál do Německa mají využívat i nákladní vlaky. V tunelu pod Českým středohořím mají vlaky jezdit rychlostmi do 250 km/h a v Krušnohorském tunelu 200 km/h. Tam by mělo kromě vlaků s cestujícími projet také až 150 nákladních vlaků denně. První část, úsek z Prahy na Litoměřicko, se má podle plánů železničářů realizovat do roku 2030. Projekt spolkne desítky miliard korun, Česká republika na něj žádá o dotace Evropskou unii.

V Ústí nad Labem má podle studie vzniknout nový terminál přímo v centru, nedaleko současného nádraží Ústí západ. Změnily se tak původní plány, podle kterých trať měla být u Chabařovic. Na nový terminál, stejně jako na ten v Roudnici nad Labem, bude vypsána architektonická soutěž.

Trasa rychlotrati se nelíbí některým obcím na Litoměřicku. Podle kritiků má trať některé obce těsně míjet a výrazně ovlivňovat jejich život, některé dokonce rozdělovat. Podle SŽ se ale ještě o variantách jedná. Železničáři slibují, že budou obcím naslouchat, brát v potaz jejich stanoviska. „Zpětnou vazbu z regionu bereme vážně a snažíme se na ni reagovat. Prakticky se to projeví v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení, kdy se prohlubuje technická podrobnost projektu,“ reagovala mluvčí Správy železnic. Obce budou také zapojeny do územního řízení a do posuzování vlivu stavby na životní prostředí.