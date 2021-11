Několik otazníků, které Vysoká Pec v posledních letech řešila na poli školství, kultury a sportu, má podle vedení obce chytré řešení. Postaví budovu, v níž bude pod jednou střechou škola, školka, jídelna a víceúčelový sál využitelný pro kulturní a sportovní akce i jako tělocvična. Na investici má obec z větší části našetřeno. Aktuálně se pracuje na studii.

Zdroj: DeníkNová investice má vyřešit současnou situaci, kdy má obec jednotlivá zařízení rozesetá na více místech. Společenský sál je v patře nad soukromou restaurací u hlavního tahu, přičemž před budovou chybí parkoviště, veřejná plocha i prostor pro budoucí rozvoj. Škola se školkou stojí nedaleko úřadu, podle starosty ale přestávají stačit kapacitně i stavem budovy, navíc jim chybí sportoviště.

„Budova se rekonstruovala naposledy v roce 1988. Uvažovali jsme, jestli ji znovu neopravit a nerozšířit její kapacitu, která je pro školku dvacet dětí a pro malotřídku sedmnáct. Narazili jsme ale na technický stav,“ uvedl starosta Milan Čapek. „Náklady by byly extrémní a stejně bychom tam nedostali parametr, který potřebujeme – a tím je dva krát 24 dětí ve školce, třicet ve škole a dalších třicet má tvořit rezerva ať už pro školku nebo pro školu,“ doplnil. Rozšíření kapacity je nutné i proto, že obec má dnes kolem 1300 obyvatel a díky nové výstavbě se v následujících letech přistěhuje kolem dvou až tří set dalších lidí včetně rodin s dětmi.

Soustředění školy, školky a kulturního zařízení na jedno místo má lidem nabídnout lepší služby a obci ušetřit peníze za provoz.

Samotná stavba je plánovaná vedle koupaliště v prostoru využívaném jako odstavná plocha. První podlaží bude zapuštěné do terénu. Výstavba bude probíhat metodou Design and Build, která je charakteristická tím, že dodavatel zajistí vše od zpracování projektové dokumentace po finální stavbu. Tím odpadají vícepráce, které zakázky běžně prodražují. Touto metodou staví například i město Klášterec nad Ohří své „chytré“ kulturní centrum.

Náklady jsou odhadované na více než 140 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Sto milionů se obci podařilo v posledních letech ušetřit, bylo to například díky poplatku za uložení odpadu, jelikož je v katastru skládka. Obec chce dál šetřit a se zbytkem nákladů by mohl pomoct překlenovací úvěr.

Plánovaná investice má své příznivce i odpůrce, kteří se nemohou smířit s cenou. „Za mě zbytečná akce a i vzhledem k situaci na stavebním trhu si troufám říct, že předražená,“ namítla Michaela Kasalová. Sama by byla pro zachování současné školy a opravu kulturních sálů.

„Není problém postavit, ale z čeho se bude financovat úvěr?“ ptá se Pavel Hennrich. „Rozpočet v příštích letech zatíží další výdaje – odpadového hospodářství, které se pravděpodobně dotknou i samotných občanů. No a kde jsou další náklady na údržbu, obsluhu a provoz takového zařízení?“ dělá si starosti.

Opačný postoj má Pavlína Procházková. „Myslím si, že obec takového velikosti si takovou stavbu zaslouží. Navíc architektonický návrh je podle mě velmi povedený a citlivě udělaný,“ ocenila.

Podle předpokladu by stavební práce mohly začít do dvou let a zkolaudováno by mohlo být před začátkem školního roku v roce 2025.