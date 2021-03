Dveře z fantasy ságy i obrazy. Ve Výsluní zůstávají rekvizity po filmařích

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ V kostele sv. Václava přibývají pozůstatky po oceňovaných snímcích. Nejnovější přírůstky se pojí k novému seriálu Kolo času. Ten má konkurovat Pánu prstenů a Hře o trůny.

Vstupní dveře do kostela, které ve Výsluní zanechal štáb natáčející fantasy seriál The Wheel of Time. Ten má konkurovat Pánu prstenů a navázat na úspěch Her o trůny. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

V poslední době je hodně slyšet o americkém fantasy seriálu Kolo času, ve kterém sehrává hlavní roli bond girl Rosamund Pike. Natáčí se v Česku a některé scény se zrodily i ve Výsluní na Chomutovsku. Konkrétně v kostele sv. Václava, který je dlouhodobě magnetem pro filmaře. Ti tam po sobě zanechávají výpravné rekvizity. Nejnovějším přírůstkem v nezamýšlené sbírce jsou například umělecky ztvárněné dveře do kostela – pozůstatek ze zmíněné fantasy ságy.

Původně je v městečku chtěli prakticky využít. „Naše původní dveře do kostela byly polepené asfaltovou lepenkou, chtěli jsme je zrenovovat. Filmaři si pro natáčení nechali udělat své a když skončili, řekli ´my vám tu necháme ty naše,“ zmínil starosta Ladislav Kareš. „Řekl jsem si, proč ne, využijeme je jako náhradní. Nakonec to nebylo třeba, obnova proběhla rychle. Navíc jsme zjistili, že filmařské dveře nejsou plnodřevěné, ale z překližky, takže by toho moc nevydržely. Je to takové umělecké dílo pro film,“ dodal s úsměvem. Dveře ze seriálu, který má konkurovat seriálu Pán prstenů a navázat na úspěch Hry o trůny, tak zatím zůstávají uvnitř kostela. Nejde o jedinou rekvizitu. Dalším pozůstatkem ze stejného natáčení jsou zdobné stěny, které vypadají jako by tam patřily. Teprve při bližším zkoumání je patrné, že jde o dílko zručných tvůrců výpravných rekvizit. Hrnčířka ze Zaječic tvoří z místního jílu a v peci, kterou si sama postavila Přečíst článek › Hned u vchodu je také zpovědnice a dva obrovské obrazy se svatými. Ty pocházejí z dob natáčení historického seriálu Borgiové, kde ztvárnil hlavní roli držitel Oscara Jeremy Irons. „Máme tu i další věci, které si filmaři neodvezli, například znak s drakem z nějakého amerického seriálu. Nemáme to nijak uspořádané,“ zmínil starosta.



V minulosti se v kostele natáčel například český film Zapomenuté světlo, Rok ďábla a vznikl tam videoklip německé hudební skupiny Rammstein. Zhruba před rokem ho využili také tvůrci české krimisérie o drogové mafii Zrádci.



Podle původního plánu se mělo v kostele sv. Václava natáčet i letos v dubnu. „Německá společnost tu chce točit film z Berlína posledních dnů druhé světové války. Nemůže si teď ale dovolit, aby sem přiletělo letadlo, pak všichni trávili několik dní v karanténě a po návratu totéž,“ poznamenal starosta. OBRAZEM: Podívejte se na výběr kouzelných zimních snímků z Chomutovska Přečíst článek › Výsluňský kostel dlouhodobě přitahuje pozornost svou výstavností, velikostí i nápaditým umístěním přímo nad svahem Krušných hor. Kvůli zjevnému nepoměru, kdy se takto impozantní historická stavba nachází v malém městečku, zřejmě vznikla pověst, že tam kostel vystavěli omylem, protože měl původně stát v německém Sonnenbergu ve Vorarlbergu.



První kostel ve Výsluní stál už v 16. století. Vyhořel ale a po něm i jeho nástupci. Než ho zachvátil třetí a poslední požár v roce 1981, byl známý svou pseudorománskou podobou. Obec nemá desítky milionů, aby ho dala kompletně do pořádku. Řadu let se o jeho záchranu snažili členové Nadačního fondu kostela sv. Václava, což se jim do značné míry podařilo. Výsluní se snaží každoročně přispívat statisíce na jeho další obnovu, vydělává mu i filmování.

