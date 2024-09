Dopočítáno. Vítězem prvního kola senátních voleb v obvodu Chomutov se stal kandidát vyslaný koalicí levicových stran Stačilo! Jaroslav Komínek. Do druhého kola s ním postupuje Přemysl Rabas (SEN 21), který obhajuje pozici senátora za Chomutovsko. Jen velmi těsně uteklo další kolo náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje a bývalému starostovi Kadaně Jiřímu Kulhánkovi (ODS).

V úvodním kole volebního klání o Senát zvítězil Jaroslav Komínek se ziskem 23,33 % hlasů. „Přiznám se, že jsem takto výraznou podporu nečekal,“ okomentoval politik výsledek. „Lidé v našem regionu asi vnímají společenské problémy a dali nám důvěru. Vyhodnotili moji dlouholetou práci v regionu a jasně dali najevo, že nesouhlasí s vládní politikou a s počínáním pětidemoliční vlády,“ míní.

Do druhého kola s ním postoupil Přemysl Rabas, který získal 20,73 % hlasů. Mírou podpory byl příjemně překvapený. „Vzhledem k tomu, že na Chomutovsku několik měsíců běžela špinící kampaň v jedněch nejmenovaných novinách, říkal jsem si, že podpora může být slabší, protože opakovaná lež se stává pravdou. Jsem tedy příjemně překvapen a chtěl bych voličům poděkovat za to, že mě vyslali do druhého kola," ocenil

Oba postupující čeká v následujícím týdnu tvrdá politická práce, kdy se budou snažit přesvědčit další voliče, že mají podpořit právě je.

Chomutovsko mělo v klání o Senát celkem sedm kandidátů. Jako třetí skončil náměstek hejtmana Ústeckého kraje a bývalý starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS) s 19,53 % hlasů. Jeho výsledky byly srovnatelné s Rabasem. Nakonec se lišily jen o 259 hlasů, když jich voliči Rabasovi věnovali 4480 a Kulhánkovi 4221.

Účast v prvním kole senátních voleb dosáhla 23,35 %, byla tedy podstatně nižší než v roce 2018. Tehdy v prvním kole odvolilo 33,74% voličů na Chomutovsku.

Voliči letos v senátních volbách rozhodují o nové podobě třetiny horní komory. Celkově v ní sedí 81 senátorů, kteří jsou voleni na šest let. Každé dva roky se jich třetina obmění. Volby jsou dvoukolové. Do druhého kola, které se letos koná 27. a 28. září, postupují dva nejúspěšnější kandidáti z úvodního dějství.