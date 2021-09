Během obnovy zeleně nechalo město vysázet 351 stromů, více než tisíc trvalek a skoro tolik cibulovin. Nový keřový porost je na více než 1600 metrech čtverečních. Následně se bude dodavatelská společnost tři roky starat o to, aby rostliny prospívaly, a případně zajistí výměnu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.