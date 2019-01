Jirkov – Důvěřivosti lidí nakupujících přes internet zneužíval teprve osmnáctiletý mladík z Jirkova. Podvody si vydělal asi osmdesát tisíc korun, teď ale spadla klec.

Mladík používal zřejmě nejstarší trik internetových podvodníků. Na webových stránkách k prodeji různé zboží, především elektroniku. Od kupců se ale nechával posílat peníze předem, a to na svůj bankovní účet. V dnešní době dobírek a různých zásilkových služeb je už sice platba předem skoro podezřelá, přesto se našlo dost důvěřivců, kteří Jirkovákovi naletěli. Dohodnuté zboží nikdy neviděli, stejně jako své peníze.



Jenže si to samozřejmě nenechali líbit a policisté brzy na mladého Jirkováka kápli. A ten se pak při výslechu ke všemu přiznal. „Policejní komisař obvinil osmnáctiletého mladíka z podvodu. Podvedeným lidem do dnešního dne dluží téměř 80 tisíc korun,“ dodala k případu policejní mluvčí Marie Pivková.