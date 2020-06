Sérii vyloupených večerek, trafik a obchodů za sebou zanechali zloději, kteří řádili v několika okresech Ústeckého a Středočeského kraje. Brali cigarety, peníze, alkohol, nepohrdli ale ani sladkostmi a drogerií. Zlodějská anabáze začala na Chomutovsku, proto případ vyšetřovali chomutovští kriminalisté. Ti už dopadli a obvinili šest mužů.

„Čtyři obviněné zadržela zásahová jednotka Ústeckého kraje na Kladensku – tři ve dvou autech, čtvrtého přímo u něj doma,“ nastínil vrchní komisař územního odboru chomutovské policie Tomáš Gerstner. „Další dva se skrývali, takže je police vypátrala a zadržela posléze,“ doplnil.

Řada vloupání a pokusů o ně začala na konci ledna na Chomutovsku, kdy pachatelé vypáčili dveře trafiky a odnesli cigarety a pokladní zásuvku s penězi. Za sebou nechali škodu za 170 tisíc korun.

Zlodějské turné pokračovalo v příštích dnech a týdnech, kdy pachatelé vnikli do třinácti trafik, obchodů a večerek v několika městech. Kromě Chomutova to bylo v Litoměřicích, Duchcově, Ústí nad Labem, Berouně a Kladně. Prvotní úspěch je po dvou měsících přivedl zpět do chomutovské trafiky, kde napáchali škody za dalších 30 tisíc.

Pokaždé však jejich akce neslavila úspěch. Když se vloupali jedné březnové noci do večerky v Kladně, vyrušil je majitel, zrovna když si do tašky skládali cigarety, peníze a hrací karty. Ten po nich hodil dvě láhve vína, takže zloději utekli jen s částí kořisti. I tak škoda dosáhla 50 tisíc.

Dovnitř se pokaždé dostali tak, že vypáčili dveře nebo zámky. Vše probíhalo v noci. „Celkové škody byly předběžně vyčísleny na zhruba 1,3 milionu korun,“ informovala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. „Z této částky připadá více než 1,1 milionu na odcizené věci a peníze, zbytek, tedy nejméně 150 tisíc, jsou škody způsobené poničením vstupních dveří, zámků, pokladen či bezpečnostních kamer,“ dodala.

Podle kriminalistů se na každém vloupání podíleli nejméně dva a více pachatelů. V polovině dubna měli pohromadě dost důkazů, aby spustili zátah na podezřelé. První čtyři ve věku 21, 25, 32 a 58 let zadržela zásahová jednotka a poté byli obviněni z krádeže a poškození cizí věci. Tři skončili ve vazbě, čtvrtý, který se měl provinit méně, je vyšetřován na svobodě. Od začátku června jsou trestně stíhaní také muži ve věku 29 a 39 let, kteří se podíleli na vloupání do večerky v Berouně, kde škoda dosáhla tří set tisíc.

Všichni obvinění jsou z Kladenska, společné mají i to, že už byli v minulosti soudně trestaní. Protože se čtyři z nich účastnili vloupaček v době nouzového stavu, hrozí jim přísnější trest, a to dva až osm let za mřížemi. Další dva mohou dostat pět let.

Podle vrchního komisaře není až takovou výjimkou, že akční rádius zasahuje do více okresů a krajů. „Každý pachatel dnes disponuje autem, takže se snadno přemisťuje,“ podotkl.