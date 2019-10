Koncem září se na Chomutovsku vykrádali garáže. Škody, které způsobily, se pohybují okolo 53 tisíc korun.

Ilustrační sníme. Garáže. | Foto: Deník / Jiří Drozdík

Několik krádeží mají podle kriminalistů na svědomí dva muži z Loun věku 29 a 30 let. Působiště měli na Chomutovsku, kde se ve druhé polovině září údajně vlámali do tří garáží. Zmizelo například lešení a elektrická koloběžka. Muže zajímala i auta. Do jednoho z nich se pokusili vloupat, čímž poškodili zámek dveří, dovnitř se ale nedostali. U dalšího kromě zámku poničili i karoserii. Jedno nákladní auto se zřejmě pokusili odcizit, dostali se dovnitř, už ale nenastartovali. Odnesli tedy doklady, lékárničku a reflexní bundu.