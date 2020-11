Takzvaná antihazardní vyhláška, která Chomutov před lety zbavila heren, se otřásá v základech. Zastupitelé budou na příštím zasedání jednat o jejím dodatku. Pokud ho schválí, ve městě budou povolena kasina, a to na celém území s několika výjimkami.

Podle návrhu koalice by zábavní podniky nadále nesměly do širšího centra, dále do pásu největších sídlišť, který se táhne od Březenecké po Písečnou a blíže než na sto metrů od škol, školských zařízení, volnočasových středisek a lůžkových zařízení sociálních služeb.

Podmínkou je, že má jít výhradně o kasina, jejichž provozování je legislativně svázáno s přísnějšími pravidly. Hráči by se tam mohli bavit u binga, technických her, živé hry a turnajů malého rozsahu.

S dodatkem vyhlášky zásadně nesouhlasí opoziční hnutí PRO Chomutov, za jehož vedení se před pěti lety hazard ve městě zakázal. „Radnice chce získat peníze do rozpočtu za cenu zničení životů mnoha občanů města a jejich rodin. Kdo ještě dluhy nemá, tomu hazard umožní udělat si je. Jako bychom se vraceli v čase do mafiánských let, kdy zisk z hazardu byl důležitější než kvalita života ve městě,“ kritizuje předseda zastupitelského klubu Marian Bystroń.

Hnutí poukazuje na dalekosáhlé sociální dopady takového rozhodnutí. Označilo ho za „odpudivý způsob jak vysát peníze z vlastních lidí“.

Milost pro hazard kvůli covidu

Podle vedení města je hlavním důvodem návrhu epidemiologická situace a její dopad na rozpočet. „Kdyby nebylo covidu, nebyl by tento návrh. V současné situaci ale musíme zrevidovat všechny příjmy,“ odůvodnil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO) s tím, že očekávaný roční příjem by mohl při existenci jednoho kasina dosahovat 30 milionů korun ročně. „Nejsem pro žádný návrat heren a automatů do každé restaurace a baru, jak nám podsouvá opozice. Ani nepředpokládáme, že by tu najednou vzniklo pět kasin, možná nevznikne žádné, na licenci je možné dosáhnout jen po splnění přísných podmínek. Ideální by však bylo mít jedno luxusní kasino – sofistikovaný podnik. Kdyby byl navíc v městské budově, znamenalo by to další příjem do městské kasy,“ doplnil.

Tyto úvahy ale mají podle Bystroně dvě základní vady. „Za prvé tyto podniky se sice jmenují kasina, ve skutečnosti jsou uvnitř tři stoly na živou hru a třicet automatů. To není prostředí, kam by jezdili bohatí, ideálně zahraniční turisté utratit peníze. My nejsme žádné Cannes,“ namítl.

Způsobem, který popsal, funguje například kasino v Otvicích. To se sice nazývá honosně, ve skutečnosti ale stojí na nabídce nonstop hry na 40 výherních automatech. Takzvaná „převlečená“ kasina, kde náležitosti živé hry nahrazuje například hra v kostky, se v současnosti snaží potírat například Praha.

Druhou vadou je podle předsedy opozičního hnutí nemožnost ovlivnit počet vzniklých podniků. „Když přijmeme vyhlášku v tomto znění, nikdo neuhlídá, kolik takových ´kasin´ vznikne,“ namítl Bystroń.

Byť je proces zrodu kasina náročný, může být jednodušší, než se zdá. Existují totiž společnosti, které cíleně vyhledávají majitele nemovitostí na adresách, kde je hazard povolený. Kasino dodají na klíč.

Na Chomutovsku je v současnosti povoleno jedno kasino v Otvicích, Jirkov povolil hazard na jedné adrese, a to v městské budově. Provozovatel herny tam ale za první koronavirové vlny skončil. O příjmy přicházel kvůli viru i blízkosti otvického podniku.

O podobě vyhlášky budou chomutovští zastupitelé jednat 24. listopadu.