Chomutov - Za poslední měsíce rozdal Chomutovský deník svým čtenářům desítky nejrůznějších cen. Jednou z těch nejhodnotnějších byly dvě permanentní vstupenky na sezonu hokejových Pirátů. Přinášíme rozhovor s jejich vítězem.

Vítěz dvou permanentních vstupenek na sezonu Pirátů Chomutov Oldřich Bohuslavický. | Foto: Deník/Josef Dušek

Z došlých kuponů jsme vylosovali ten, který ze čtyř vystřižených kusů slepil Oldřich Bohuslavický. S ním jsme se tento týden vydali do fanshopu vybrat místa pro vyhrané permanentky. „Já už jsem si jí koupil, sedím v sektoru L. Snad budou volná místa vedle mě," doufal čerstvý důchodce. Byla.

Z focení i rozhovoru byl trochu nervózní, ale absolvoval je s úsměvem. Aby ne, v kapse už ho hřála výhra dvě pirátské permanentky od Chomutovského deníku.

Vy sám už jste si permanentku koupil, přesto jste soutěžil o další. Proč?

To se snad nesmí ? (smích) Kupuju si Chomutovský deník u nás v samoobsluze a ta soutěž mě prostě zaujala. Tak jsem do toho šel a vyhrál. Což je paráda. Nebyl jsem jediný, že ne? (smích)

Zdaleka ne. Soutěžních lístků byla pořádná hromada. Pro koho tedy ty vyhrané permanentky budou?

Mám dvě dcery, dva zetě, tak jsem si říkal, že budou chodit se mnou.

A vědí už o tom?

Jasně, že vědí. Že jsem vyhrál, to si přečetli u vás v novinách hned při vyhlášení. A jsou rádi, že můžou chodit taky.

Vyšlo vám vaše přání, aby byly volné sedačky vedle té vaší. Štěstí, že?

To bych řekl. I když jsem doufal. Loni tam vedle mě seděli dva pánové a dozvěděl jsem se, že letos už si permanentku kupovat nebudou. Tak jsem si říkal, že by to mohlo vyjít.A vyšlo. Paráda.

Jak dlouho vlastně chodíte na hokej?

Chodil jsem už na starý zimní stadion, i když ne na každé utkání. Podle toho, jak jsem měl volno v práci. Na minulou sezonu už jsem si koupil permanentku. Šel jsem do důchodu, takže volna už mám dost (smích).

A jak vnímáte dosavadní výsledky Pirátů? Příprava zatím výsledkově moc dobře nevypadá…

No, zatím to nevidím moc růžově (smích). Ale doufám, že se to zlepší v mistrovských utkáních. Věřím jim, jinak bych sem nechodil.