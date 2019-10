První dny strávil jen v okolí dvorku, ale v pátek už se pustil i do větších výprav po expozici. „Samozřejmě ho sledujeme. Začal se pohybovat po výběhu, hrát si s kůrou a různě dovádět. Vypadá docela akčně,“ myslí si ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Pár byl sestavený na doporučení evropského koordinátora chovu, na seznamování však mají ještě čas. „Skadi ho zatím pozoruje jen zdálky, ale všichni věříme, že si na sebe rychle zvyknou a bude to bez konfliktů,“ doufá chovatelka Hana Kratochvílová. Skoro dvouletý samec se narodil v zoo v Novosibirsku. . Z rodiště přijel bez jména, v Chomutově pro něj našli jméno Garry. Pokud by se páru podařilo v budoucnu odchovat mláďata, bylo by to poprvé od roku 1995, odkdy chomutovská zoo tyto šelmy chová.

Helena Hubáčková