/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Kulturák, hospůdka, prodejna, knihovna a také prostor pro volnočasové aktivity dětí i dospělých. Všechny tyto funkce má obsahovat multikulturní dům, který plánují ve Všestudech. V obci zatím jakékoli podobné zařízení chybí.

Tady má vzniknout multikulturní centrum. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Zdroj: DeníkCentrum se bude rozkládat v zastavěném areálu s pozemky u vjezdu do obce. „Po dlouhých jednáních se nám ho před dvěma lety podařilo koupit a aktuálně už máme hotovou i projektovou dokumentaci a rozpočet,“ nastínil starosta Miloslav Čermák. Náklady jsou odhadované na téměř 40 milionů korun, proto se obec bez dotací neobejde. „Chtěli bychom získat dotaci, která by pokryla alespoň 85 procent nákladů. I tak by naše spoluúčast byla nějakých šest milionů korun,“ doplnil starosta.