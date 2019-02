Všestudy - Zázemí pro kulturu, čtenáře, zastupitele i nové venkovní hřiště. Zastupitelé obce Všestudy schválili záměr zakoupit pozemky a jeden dům v obci, který dala původní majitelka do prodeje.

Cena nemovitosti je 2,2 milionu korun. Odkupem těchto pozemků a nemovitosti by obec získala místo pro řadu služeb, které v obci chybí, případně by bylo vhodné je umístit do novějších prostor. Zastupitelé chtějí nové zázemí pro obecní úřad, prodejnu, kulturní sál, knihovnu. Vzniknout by mělo i zázemí pro volnočasové aktivity, popřípadě i venkovní hřiště.