Zdroj: Deník„Přemýšlel jsem, jak to udělat, aby byl on i jeho kamarádi na ledě víc, a nejen při klubových trénincích,“ přiblížil podnikatel. Pronájem plochy v chomutovské Rocknet aréně by ovšem byl drahý a komplikovaný. Je hodně vytěžovaná. A tak se zrodil nápad na vybudování menšího a dostupnějšího zimního stadionu o pár kilometrů dál. Ke spolupráci přizval Josefa Neugebauera, tátu dalšího malého hokejisty.

„Řekli jsme si, že bychom mohli zařídit zimáček jako plochu navíc, kde by děti trénovaly a zdokonalovaly se,“ uvedl Neugebauer. „Navíc jsme věděli, že mají rodiny s dětmi na veřejných brusleních ve městě problém, protože tam bývá plno a nezabruslí si dobře. Chtěli jsme jim nabídnout něco jiného,“ doplnil.

Aréna s ledovou plochou vznikla během čtyř měsíců. Nebylo totiž třeba stavět. Podnikatelé si pronajali starší skladovací halu, kde vybudovali zázemí se šatnami, sociálním zařízením a hlavně ledovou plochou na tří stech metrech čtverečních. Její podstatu tvoří syntetická deska jako na kluzištích, která stávají na náměstích a před obchodními centry.

„Když to řeknu jednoduše, je to deska, do níž natáhnete trubičky, kterými proudí chladící kapalina. Ta dokáže zchladit plochu až na mínus jedenáct stupňů Celsia. Na to přijde voda, která zamrzne, a dále se vrství,“ popsal Vokatý. „Venku je chladící jednotka, která neustále pouští chladící tekutinu,“ doplnil.

Nový zimák si lidé rychle oblíbili. Probíhají tam tréninky malých hokejistů i krasobruslařek a o víkendu tam pak lidé krouží díky veřejnému bruslení. Pro své občany tam extra hodiny zaplatila obec Vrskmaň a Vysoká Pec. Plochu si může během týdne zarezervovat takřka kdokoli včetně nadšenců pro soukromá hokejová utkání, kteří se zatím nedočkali zamrzlých rybníků.

Benders arena má vlastní elektrickou rolbu a možnost půjčit si hrazdičku pro bruslení. Do budoucna se má ještě rozšířit o tribunu pro fanoušky a vyhřívanou místnost, odkud bude možné sledovat dění na kluzišti. Ve zbývajících prostorách haly podnikatelé plánují tělocvičnu pro sportovce. Otevřená by měla být do léta.