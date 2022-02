Zdroj: DeníkKapacita školky je dvacet dětí a je naplněná. Když se mateřinka před pěti lety otevírala, docházel do ní zhruba poloviční počet dětí. Od té doby se pár věcí změnilo.

„Od září máme vlastní kuchyni, do té doby jsme byli závislí na dovážce z jirkovské školky Na Borku,“ zmínila vedoucí školky. „Snažíme se o zdravou kuchyni, která ale dětem chutná. Naše kuchařky si navíc vyhrají, mají šablony a dětem z jídla na talíři tvoří smajlíky,“ dodala.

830 parkovacích míst pod Klínovcem. Rodí se smlouva mezi Loučnou a skiareálem

Děti ve školce se věnují bylinkaření a ochraně životního prostředí. „Zároveň je vedeme tak, aby nezapomněly na historické tradice a zvyky, protože doba jde dopředu a vše se modernizuje. Učíme je, aby v dospělosti uměly tradice předat svým dětem,“ nastínila Eva Bejčková. Děti z Pošťáčka tak dobře vědí, kdo byl svatý Martin, na svatou Lucii chodí dům od domu a nosí lidem světlo, topí Moranu a pálí čarodějnice.

Pošťáček je ve Vrskmani už pět let, což děti na podzim oslavily pohádkou, soutěžemi a dortem. Kvůli covidu se ale nebylo možné pozvat rodiny, lidi z vesnice a okolí. To jim však chce školka vynahradit a oslavit s nimi narozeniny májovým či letním jarmarkem. „Ochutnají tam s námi, co všechno se na vesnici zavařuje a vyrábí z domácích produktů,“ slibuje vedoucí školky.

Školka ve Vrskmani před lety vznikla proto, že se malá obec rozrůstá o mladé rodiny. Prostory pro ni obec našla v bývalé budově pošty, proto jí také zůstal název Pošťáček. O rekonstrukci se postaralo město Jirkov. Mateřinka organizačně spadá pod jirkovské školky.