„Volím od roku 1945,“ říká nejstarší volička Chomutovska

Jirkov - V Jirkově volila Františka Votavová, která oslavila 101. narozeniny

Paní Františka Votavová je nejstarší voličkou na Chomutovsku.Foto: Deník: Miroslav Rada

Kdo se nedostane do volební místnosti, za tím mohou přijít komisaři s přenosnou urnou. V pátek navštívili na třicet obyvatel jirkovského Domova pro osoby se zdravotním postižením U dubu. Mezi nimi i Františku Votavovou, která je ve svých 101 letech nejstarší voličkou na Chomutovsku.



„Volím od čtyřicátého pátého roku. Mám nějakou povinnost ke státu, on mi také dává důchod,“ vysvětlila dáma, která zažila pět politických režimů a podle svých slov nikdy nevynechala příležitost jít k volbám.



Pokud jde o politiku, příliš ji s ostatními obyvateli domova neprobírá. „Víte, mně se leccos nelíbí. Jsem pro trest smrti, protože kdyby byl, nebylo by tolik vražd,“ domnívá se Františka Votavová.



Jakmile se dala do přípravy lístků, aby je mohla vložit do obálky, volební komisařky se jako na povel otočily zády. „Nesmíme se dívat, protože paní není za plentou,“ vysvětlily.



Když obálka zmizela v urně, znovu vzala do rukou pletení, kterým si krátila čas před příchodem komisařek a dala se do práce.



Ostatní obyvatele domova, kterým nedělá chůze takové potíže, jejich rodiny odvedly přes ulici do volební místnosti na základní škole.