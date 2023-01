Baštou Petra Pavla na Chomutovsku zůstala Loučná pod Klínovcem, kde získal ještě větší podporu než v prvním kole, a to 78,38 % hlasů. Věrné mu zůstaly také Blatno a Kalek. Otočka od Babiše k Pavlovi se odehrála v několika dalších obcích: v Měděnci, Výsluní, Údlicích, Kryštofových Hamrech, Hoře Sv. Šebestiána, Droužkovicích a Spořicích.

Celorepublikové výsledky voleb potěšily ředitele kadaňského gymnázia Tomáše Oršuláka. Také volil Petra Pavla. Jeho škola měla dlouhodobě stěny bez portrétu prezidenta, protože se styděla za kontroverzní kroky a vyjádření Miloše Zemana. Teď konečně může přijít změna.

“Uvidíme, jaký bude Petr Pavel prezident. Určitě má ale vysokou šanci, že u nás bude jeho fotografie viset,” potvrdil s úsměvem ředitel.

Protest neúspěšných

Výsledky za Chomutovsko ho ale nepotěšily, čte je jako výraz nesouhlasu. “Myslím si, že ti lidé volí protestně, protože mají pocit, že ve společnosti selhávají,” nabídl svůj pohled. “Když se podíváte na úspěšnost krajů, Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský patří dlouhodobě k těm nejhorším, ať jde o školství nebo ekonomiku. Ti lidé to cítí, i když osobně neúspěšní být nemusejí. Vnímají tu nálepku a vlastně křičí o pomoc,” dodal. Podle jeho slov zatím žádná vláda těmto krajům výrazně nepomohla a politici by se měli začít více snažit.

S volbou prezidenta je spokojený také historik chomutovského muzea Jiří Kopica, byť má k Pavlovi jisté výhrady. Volby na Chomutovsku podle něj kopírují teorii sociologa Daniela Prokopa, který založil vlastní výzkumnou organizaci PAQ Research a zaměřuje se na téma chudoby a sociální nerovnosti v české společnosti.

“Výsledky přesně odpovídají tomu, nač tento sociolog poukazuje už několik let. Nůžky se rozevírají a je třeba s tím něco dělat,” upozornil Kopica. “Někdo by se měl konečně zamyslet a začít řešit, aby se do bývalých Sudet napřela pozornost a začalo se jim pomáhat,” vyzval politiky. Silnější roli by v tomto podle jeho mínění měla sehrávat také média.

Volební účast na Chomutovsku přesáhla 62 procent, což je více než v prvním kole, avšak o šest procentních bodů méně, než když byl před pěti lety zvolen prezidentem Miloš Zeman. Vůbec nejvyšší volební účast si okresně připsalo horské městečko Loučná pod Klínovcem s 88,67 %, příliš pozadu ale nezůstaly ani obce Otvice a Měděnec. Celorepublikově přišlo k volebním urnám přes 70 % voličů.

Volební účast na Chomutovsku 62,58 %

(odevzdáno 59 616 platných hlasů)



Andrej Babiš: 55,63% (33 165)

Petr Pavel: 44,36 % (26 451)