V Chomutově je drive-in za zimním stadionem na Zadních Vinohradech, kam by se do dnešních 17 hodin mělo dostavit několik desítek těchto voličů.

/FOTO/ Volby do Sněmovny začaly už dnes, ve středu 6. října, pro lidi, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě nebo izolaci. V České republice je 81 stanovišť, kde mohou volit z auta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.