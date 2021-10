Minuty před tím, než se otevřely volební místnosti, stálo před dveřmi školy na sídlišti Písečná přes čtyřicet prvních voličů. Nejčastěji šlo o seniory, kteří přišli navzdory tomu, že se jim špatně chodí a pomáhat si musí berlemi a chodítky. Za nimi přicházeli další a další lidé, takže během první čtvrthodiny spadlo do volebních uren přes sto volebních lístků.

Poprvé po třiceti letech se odhodlal jít k volbám 88letý Josef Šístek. „Posledních třicet let jsem vynechal, ale je mi dost let, pravděpodobně letos volím naposledy, tak jsem přišel,“ zmínil Chomutovan. „Klidně vám i řeknu, koho volím. Babiše. To je podle mého názoru jediný člověk, který nemusí krást. On toho má tolik. A vždycky mi zvedne důchod!“ dodal.

Jako první při letošních parlamentních volbách odvolili lidé, kteří jsou kvůli covidu v karanténě či izolaci. Takzvaný drive-in, kde se volí z okénka auta, v Ústeckém kraji využilo 72 voličů, na Chomutovsku jich bylo čtrnáct. Volby mají za sebou také pobytová zařízení. Nejširší voličská základna může k urnám do páteční desáté hodiny noční a v sobotu pak od osmi hodin do dvou odpoledne. Do Sněmovny se volí ve čtrnácti volebních krajích, ze kterých vzejde celkem dvě stě poslanců s mandátem na čtyři roky.

Před čtyřmi lety v parlamentních volbách drtivě vyhrálo Babišovo hnutí ANO, na Chomutovsku mělo dokonce lepší výsledky, než jaký byl celorepublikový průměr. Volilo ho tehdy 39,1 procent voličů. Následovala Okamurova Svoboda a přímá demokracie se 13,39 procenty a komunisté s 10,18 procenty hlasů.

Největší volební účast měly tenkrát Všehrdy s 81,2 procenty a nejnižší Vejprty z 36,41 procenty.