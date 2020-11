„Vojáci jsou úžasní. Žádná práce jim není cizí, nevybírají si, co budou dělat,“ nešetří chválou ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Eva Šulcová. „Jednají podle hesla Voják neodmlouvá, voják koná. Dělají vše včetně přímé péče,“ zdůraznila.

V Jirkově pracují vojáci 41. Mechanizovaného praporu „generála Josefa Malého“ ze Žatce, který už také na sociálních sítích zveřejnil první snímky ze své „mise“. Vojáci na nich v ochranném oblečení obstarávají a krmí seniory, rozvážejí jim jídlo a žehlí. „Pomáháme v Jirkově! Zvládáme všechno, co je potřeba!“ připsali pod ně vojáci.

Městský ústav sociálních služeb požádal o armádní posilu, protože do domova U Dubu v polovině října pronikl covid. Následné testy potvrdily nákazu u 40 procent seniorů a zaměstnanců. Ústav proto nutně potřeboval pomoc zvenčí. „Obrátili jsme se na krizový štáb a požádali o celoplošnou dezinfekci. Probíhala čtyři dny od začátku minulého týdne. Klienty jsme poté rozdělili, nemocné umístili do prostor s bariérovými opatřeními a zdravé do jiných s uvolněnějším režimem,“ nastínila ředitelka.

Na konci minulého týdne pak dorazila armáda. Zůstane měsíc, během něhož se protočí dvě jednotky. O jejich ubytování se postaralo město. „Přebývají v budově školní družiny ZŠ Budovatelů, kde byly dva volné služební byty,“ přiblížila starostka Jirkova Darina Kováčová. „Ty byly prázdné, takže jsme ve spolupráci se zámkem zajistili přistýlky a matrace. Co se týče stravy, jedí v městském ústavu a prý jim tam chutná,“ doplnila.

V domově vypomáhají také dva dobrovolníci a 16 studentů na pracovní příkaz hejtmana. Podle ředitelky se dává nákaza v domově pomalu na ústup. „Ve čtvrtek by se mělo vrátit 24 klientů z izolace, v tom případě bychom byli na 23 procentech nemocnosti U Dubu a v rámci celého ústavu na deseti procentech,“ poznamenala. Celkem totiž pečuje o 162 klientů, z toho je 94 v domově na Mládežnické a 68 U Dubu.

Mládežnickou se podařilo od nákazy zcela uchránit, i když to bylo za cenu tuhého režimu. „I tam jsme zařídili celoplošnou dezinfekci a odřízli veškerou fyzickou spolupráci, aby zůstalo alespoň jedno zařízení nedotčené nákazou. Naši zaměstnanci jsou úžasní. Sami v podstatě omezili sociální kontakty a chodí jen do práce a domů. Jejich práce stojí obrovské úsilí,“ zdůraznila ředitelka. Do práce se budou v následujících dnech vracet první zaměstnanci, kteří mohou opustit karanténu.

Městský ústav, který prochází těžkou zkouškou, podporují místní lidé a posílají peníze na jeho transparentní účet 123 – 728950287/ 0100. Ochranné pomůcky od ministerstva jsou totiž téměř vyčerpané a je potřeba koupit další. „Například ochranný oblek na jeden den stojí 290 korun. Jednorázová rouška 40 až padesát korun a je na čtyři hodiny,“ uvedla pro ilustraci ředitelka Eva Šulcová. Boj s covidem tak stojí miliony korun.