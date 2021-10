Ve druhé polovině měsíce tam totiž bude probíhat další vojenské cvičení. Od 12. do 14. října a od 19. do 22. října nahlásili vojáci úřadům zvýšenou hlučnost, 15. a 17. října pak vyšší pohyb vozidel po komunikacích, stejně jako 24. a 25. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.