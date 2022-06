Počty vloupání do bytů a domků v Ústeckém kraji

Město - leden až květen 2022 / leden až prosinec 2021 / 2020

Děčín - 30 / 66 / 45

Chomutov - 24 / 36 / 39

Litoměřice - 7 / 29 / 21

Louny - 9 / 19 / 17

Most - 42 / 58 / 68

Teplice - 16 / 42 / 39

Ústí - 13 / 45 / 41

Celkem - 141 / 295 / 270

Zdroj: Policie ČR

Cizí obydlí zloděje lákají. V 16 případech se už letos lidé vrátili na Teplicku do svého domu či bytu nemile překvapeni po řádění zloděje. A to jen od ledna do konce května. Pro zlepšení informovanosti a jako prevence slouží už od roku 2019 Evropský den proti vloupání, který letos připadl na středu 15. června. Nezvané hosty v domácnostech má den připomenout právě před prázdninami, které podle počtů vloupání ve statistikách patří k nejrizikovějšímu období. „Každý může udělat maximum pro to, aby se z jeho výletu či vysněné dovolené nestala noční můra. Pokud se chceme vracet domů bez starostí, vyplatí se dodržovat zásady bezpečného bydlení. Evropský den proti vloupání je skvělou příležitostí s tím začít,“ řekl k tomu ministr vnitra Vít Rakušan.

Nedobrá adresa: Sklářská, Prostřední. Ústecké Předlice mají stále zákoutí hrůzy

Zloděje byty lákají napříč celým krajem. Policisté letos od začátku roku do konce května řešili už 141 případů vykradených bytů či rodinných domů. Dovnitř se nezvaní hosté dostávají různým způsobem. Jednou z možností jsou balkony. A ne pouze ty v přízemí. Svědčí o tom nedávný případ z Kadaně na Chomutovsku, kde 43letý muž vlezl přes balkon do bytu ve třetím patře. Bydlel totiž v bytě sousedním. „Uviděl otevřené balkonové dveře, bylo proto snadné se dostat dovnitř. Z obývacího pokoje měl sebrat stříbrný prstýnek a řetízek. Z bytu, jehož obyvatelé zrovna nebyli doma, odešel vstupními dveřmi,“ sdělila chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Policie ho dopadla.

Nejsou to ale pouze byty. Lapkové jsou schopni pro svou kořist vlézt i do dalších objektů. Děčínským policistům se podařilo objasnit případ pokusu vloupání do odstavené nákladní lodě v přístavu v Děčíně. Zloděj vlezl do kajuty rozbitým oknem. „Nic ale neodcizil. Na místě však zanechal stopy, které vedly k jeho dopadení. Hrozí mu dva roky vězení,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Další případy z dalších okresů



Ústí

Střekovští policisté v minulých dnech dopadli 42letou ženu, která má mít na svědomí vloupání do bytu v činžovním domě v ulici Zeyerova v Ústí. V ranních hodinách násilím překonala uzamčené dveře. Po prohledání bytu z něj odcizila dva strojky na vlasy, HI-FI, notebook a sluchátka. „Majiteli způsobila škodu kolem 12 tisíc korun. Hrozí jí trest odnětí svobody až do výše 2 let,“ informovala mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.



Litoměřice

Neznámý pachatel v minulých dech vnikl neuzamčenými dveřmi do rodinného domu na Třebenicku. „Ze stolu v kuchyni odcizil peněženku s osobními doklady a platební kartou,“ zmínila v květnové bilanci trestných činů Pavla Kofrová z litoměřické policie. Podle ní zloděj vnikl do objektu v době, kdy se jeden z jeho obyvatelů nacházel v podkrovní části domu. „Když uslyšel podezřelé zvuky, sešel do kuchyně. Nikdo se zde ale už nenacházel,“ poznamenala mluvčí. Po zloději pátrá policie.



Louny, Žatec

Policisté na Žatecku vyšetřovali vloupání do loveckého objektu u malé obce v okrese Louny. Zloděj si z něj odnesl křovinořez, sekeru a přes 20 kusů různého paroží. „Způsobil škodu přesahující 18 tisíc korun. Policisté po osobě intenzivně pátrali až do dnešních dnů, kdy zjistili, že se tohoto činu měl dopustit 34letý muž ze Žatce. Dotyčný si vyslechl podezření ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ zmínil k tomu Kamil Marek, mluvčí žatecké policie.



Most

Poté, co rozbil skleněnou výplň dveří, vstoupil nedávno do cizího domu v Mostě 42letý muž. Prošel se celým objektem. Kapsy si při tom napakoval padesátikorunovými mincemi v hodnotě 5 tisíc korun, které uvnitř našel. Jeho pozornosti neunikl ani mobilní telefon a značkové hodinky. „Poškozením majetku a krádeží věcí způsobil majiteli hmotnou škodu ve výši téměř 22 tisíc korun,“ uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger.