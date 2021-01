Do křížku se zákonem se dostal dvakrát v krátkém čase 28letý muž z Chomutova.

Vloupání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle policistů vnikl v lednu do bytu na chomutovském sídlišti, odkud si odnesl televizi, mobil a set-top-box. Nebylo to poprvé, podobně se měl vloupat do jiného bytu už v říjnu. Tenkrát jeho lup obsahoval oblečení, peněženku a doklady. Chomutovan byl obviněný už po první krádeži, vyšetřovaný byl ale na svobodě. Po druhé akci ho zadrželi.