Vejprtská horská dráha žije. Jak z Chomutova do Vejprt, tak i přes Vejprty a jejich německé dvojče, sousední Bärenstein, až do Cranzahlu vás dopraví německé vlaky. Na nákladech sezonního provozu turisty vyhledávané trati se s Ústeckým krajem opět podělí Sasko.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Vlaky obslouží trať od 25. dubna do 28. září o víkendech a na Prvního máje. Vozy společnosti Die Länderbahn CZ vyjedou z Chomutova, provoz do Vejprt objednal Ústecký kraj jako turistickou linku T7. Část cesty z Vejprt do Cranzahlu znovu zajistí saský objednavatel dopravy Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS).